Начало сезона: врач назвала распространенный аллерген, который появляется весной
Сезон пыления березы может быть настоящим испытанием для людей, страдающих аллергией. Стоит знать, как можно облегчить симптомы и защитить себя от аллергенов
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра и аллерголога Дианы Протоковило.
Как пережить сезон пыления
Когда пыльца растения через дыхательную систему попадает в организм аллергика, то иммунная система воспринимает ее как патоген и начинает противодействовать. Происходит выработка гистамина, особого вещества, которое является медиатором аллергических реакций и приводит к возникновению симптомов поллиноза.
Поллиноз - это заболевание сезонного характера, возникающее вследствие аллергических реакций на пыльцу растений, а именно на определенный белок, который в ней содержится.
По словам врача, чтобы легче пережить период пыления березы, необходимо:
- Следите за уровнем пыльцы в воздухе с помощью мобильных приложений или сайтов, которые предоставляют информацию о концентрации пыльцы. Когда увидите, что уровень пыльцы в воздухе увеличивается, то стоит начать принимать антигистаминные препараты заблаговременно, еще до появления симптомов
- После возвращения с улицы примите душ и смените одежду, на которой может оседать пыльца березы
- Проводите влажную уборку, избегайте проветривания дома. Лучше пользоваться кондиционером, чтобы пыльца не попадала в дом
- Избегайте пребывания на улице в первой половине дня, когда концентрация пыльцы березы в воздухе самая высокая
- Не сушите одежду на улице, чтобы избежать попадания пыльцы на нее
- Планируйте путешествия в менее загрязненные места: Если возможно, поезжайте на время сезона пыления в регионы с меньшей концентрацией пыльцы или в горы
Риск симптомов пыльцы березы
Во время пыльцы березы у аллергиков могут наблюдаться следующие симптомы: зуд в носу, чихание, насморк, зуд, покраснение, жжение и слезотечение. Кроме того, симптомы астмы могут обостряться.
Следует помнить, что береза может скрещиваться с пыльцой других растений, а также с продуктами питания. Это означает, что такие же симптомы могут беспокоить и после употребления, например, яблок, киви, моркови, сельдерея, сои или лесных орехов.
Стоит отметить, что загрязненный воздух, особенно в больших городах, способствует повышению риска аллергии на пыльцу.
Важным элементом является влияние генетической предрасположенности, а также вредных факторов, которым мы можем подвергаться, например, в школе или на работе.
Пациенты с диагнозом "аллергия на березу" должны принимать соответственно подобранные препараты в сезон пыльцы. Стоит также рассмотреть иммунотерапию или десенсибилизацию.
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