Почали тікати. Дружина Решетніка описала зустріч з росіянами на відпочинку

У Stories вона розповіла, як зустрілася з росіянами на відпочинку. Пара почула, як Решетники-молодші про щось голосно розповідали українською мовою.

"До речі, коли ми прийшли за стіл, діти почали щось активно обговорювати і я звернула увагу, що за сусіднім столом пара так пильно дивилася, потім швидко зібралася і почала тікати. Потім я зрозуміла, що це були мос...ли", - зазначила вона.

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"Правильно, нехай бояться української мови та нас, українців", - підсумувала вона.

Зазначимо, що раніше Христина Решетнік розповідала, що повезла дітей на зимові канікули в Домініканську Республіку, оскільки там практично немає росіян.

Судячи з усього зіркове сімейство відпочиває без батька. Принаймні фото з чоловіком немає в блозі Христини.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сім'я насолоджується останніми днями відпустки, під час якої 35-річна Христина не раз продемонструвала підтягнуту фігуру в купальнику.

Христина Решетнік із трьома дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Що відомо про сім'ю Григорія Решетніка

Відомий телеведучий уже 14 років у шлюбі з Христиною Решетнік. Разом пара виховує трьох синів: 11-річного Івана, 7-річного Дмитра та 4-річного Олександра.

Попри те, що сім'я Решетника є багатодітною, телеведучий і його дружина вирішили не жити за кордоном під час повномасштабного вторгнення. Водночас Григорій із дружиною часто їздить у відрядження по роботі в інші країни. Також сім'я кілька разів на рік вивозить дітей на відпочинок, щоб вони відволіклися від постійних безсонних ночей в укритті та інших реалій життя в Україні.

Однак не всі підписники зіркової пари адекватно реагують на це, тож Христина та Григорій часто стикаються з хейтом у коментарях.

Влітку 2024 року дружина телеведучого похвалилася, що нарешті збулася її мрія - вона потрапила на концерт Адель. Однак її фоловери одразу ж почали критикувати, зазначивши, що сім'я "жирно живе".

Зі свого боку Григорій Решетнік відповів на хейт через виїзд за кордон під час війни. Він неодноразово наголошував, що діє в рамках закону.

Подружжя з трьома дітьми (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)