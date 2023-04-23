У Почаєві парафіяни УПЦ МП вважають, що Путін - їх правитель, а ракети по Україні запускає Бог

Про це речниці РПЦ в Україні заявили в інтерв'ю "Громадське".

У спілкуванні з журналісткою дві жінки похилого віку, парафіянки лаври, поділилися власним світоглядом, розповівши неймовірні речі про владу, непокору, протести проти Януковича, атаки по Україні та керівника Кремля.

Так, на запитання про їхнє особисте ставлення до Путіна обидві пенсіонерки із подивом заявили: "А як же? Це наш правитель!"

"Путін?" - перепитала журналіста.

На це парафіянки впевнено підтвердили: "Так! І найсвятіший патріарх, і Путін - вони правлять".

При цьому прихильниці Московського патріархату взагалі не згадали про Україну, і навіть не змогли правильно вимовити ім'я президента своєї країни.

"На Київській Русі - Зеленковський. А Михайло Архангел сказав: "Підкоряйтеся владі". Якщо не підкорятимуться владі... Янукович був. "Ми не хочемо його!" Діти ось такі маленькі тут: "Ми не хочемо його, він тут. .." (махнула рукою). Не хочу говорити. То ж ти дитина - а ти проти влади йдеш", - розповідали жінки.

Тоді журналістка поцікавилася, як вони можуть добре ставитися до Путіна, адже "ракети ж він запускає, діти гинуть..."

"Це Бог. Бог знаєш які стріли може посилати за беззаконня!? Весь світ! Ангели як пошлють стріли такі, що весь світ може злетіти. За беззаконня, за непокору... маленькі, а протестують проти Януковича. Путіну дав Бог право. Йому від Бога влади поставлено. Михайло Архангел так (сказав). Немає влади не від Бога", - говорили парафіянки.

Відео: парафіяни УПЦ МП вважають Путіна своїм правителем