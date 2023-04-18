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Російським мобілізованим на фронт відправили іконки з Путіним (фото)

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Москва, Вівторок 18 квітня 2023 15:32
Російським мобілізованим на фронт відправили іконки з Путіним (фото) Фото: росіянам на фронт відправили іконки з зображенням Путіна (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські мобілізовані отримали до Великодня незвичні "подарунки". Їм на фронт відправили іконки з зображення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російських активістів у Twitter.

Відомо, що "подарунки" надсилала кремлівська партія "Єдина Росія". Їх отримали мобілізовані, які знаходяться у Запорізькій області.

На опублікованих у мережі кадрах російські окупанти розпаковують коробку від волонтерів. Крім продуктів, у коробці також були пакунки з написом для "молитви". У них лежали ікони з зображення диктатора Путіна.

Проте російські мобілізовані залишилися незадоволеними такими "великодніми подарунками".

"Яким би патріотом своєї батьківщини я не був, але це вже цілковитий п*здець", - зазначив у мережі один з мобілізованих.

Нагадаємо, раніше у російському Тамбові хлібокомбінат похвалився, що тепер буде виготовляти дрони для окупантів, які воюють проти України.

Також у так званій "ДНР" вдовам вбитих окупантів видали шуби "з Москви". Проте пізніше з'ясувалося, що після знімання пропагандистського ролика шуби у жінок відібрали.

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