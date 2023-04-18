Російським мобілізованим на фронт відправили іконки з Путіним (фото)

Російські мобілізовані отримали до Великодня незвичні "подарунки". Їм на фронт відправили іконки з зображення російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російських активістів у Twitter.

Відомо, що "подарунки" надсилала кремлівська партія "Єдина Росія". Їх отримали мобілізовані, які знаходяться у Запорізькій області.

На опублікованих у мережі кадрах російські окупанти розпаковують коробку від волонтерів. Крім продуктів, у коробці також були пакунки з написом для "молитви". У них лежали ікони з зображення диктатора Путіна.

Мобилизованным прислали иконки с Путиным



Нам типы привозят волонтёрку, а мы им скидываем видос, что получили, всё понравилось. Но в этот раз что-то пошло не так. Каким бы патриотом своей родины я не был, но это уже полнейший п*здец, — говорит мужчина.#нампишут pic.twitter.com/mZ5oSOogoN — Пермь 36,6. ПРОТИВ ВОЙНЫ (@perm36_6) April 17, 2023

Проте російські мобілізовані залишилися незадоволеними такими "великодніми подарунками".

"Яким би патріотом своєї батьківщини я не був, але це вже цілковитий п*здець", - зазначив у мережі один з мобілізованих.