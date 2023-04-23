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В Почаеве прихожане УПЦ МП считают, что Путин - их правитель, а ракеты по Украине запускает Бог

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Почаев, Воскресенье 23 апреля 2023 17:27
В Почаеве прихожане УПЦ МП считают, что Путин - их правитель, а ракеты по Украине запускает Бог Фото: прихожане УПЦ МП шокировали высказываниями о Путине и обстрелах Украины (скриншот с видео youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

В Почаевской лавре прихожане УПЦ Московского патриархата считают российского диктатора Владимира Путина своим правителем, а ракетные обстрелы Украины называют действиями Бога.

Об этом стоорнницы РПЦ в Украине заявили в интервью "Громадське".

В общении с журналисткой две женщины пожилого возраста, прихожанки лавр, поделились собственным мировоззрением, рассказав невероятные вещи о властях, неподчинении, протестах против Януковича, атакам по Украине и руководителе Кремля.

Так, на вопрос об их личном отношении к Путину обе пенсионерки с удивлением заявили: "А как же? Это наш правитель!"

"Путин?" - переспросила журналиста.

На это прихожанки уверенно подтвердили: "Да! И святейший патриарх, и Путин - они правят".

При этом сторонницы Московского патриархата вообще не упомянули Украину, и даже не смогли выговорить правильно имя президента своей страны.

"На Киевской Руси - Зеленковский. А Михаил Архангел сказал: "Подчиняйтесь властям". Если не будут подчиняться властям... Янукович был. "Мы не хотим его!" Дети вот такие маленькие тут: "Мы не хотим его, он тут..." (махнула рукой). Не хочу говорить. То ж ты ребенок - а ты против власти идешь", - рассказывали женщины.

Тогда журналистка поинтересовалась, как же они могут хорошо относиться к Путину, ведь "ракеты же он запускает, дети гибнут..."

"Это Бог. Бог знаешь какие стрелы может посылать за беззаконие!? Весь мир! Ангелы как пошлют стрелы такие, что весь мир может взлететь. За беззаконие, за неподчинение... маленькие, а протестуют против Януковича. Путину дал Бог право. Ему от Бога власти поставлен. Михаил Архангел так (сказал). Нет властей не от Бога", - говорили прихожанки.

Видео: прихожане УПЦ МП считают Путина своим правителем

Ранее сообщалось, что в начале апреля во Львове сторонники УПЦ московского патриархата обвинили в войне украинцев.

Напомним также, что российским мобилизованным на фронт отправили иконки с Путиным.

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