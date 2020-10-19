ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кто может побороться за пояс, который потерял Ломаченко: в списке – украинский боксер

Автор: Анна Киселева

После поражения Василия Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом, сразиться за легендарный пояс сможет еще один украинский боксер

Украинский боксер Денис Беринчик сможет сразиться за титул WBO, которым до 18 октября владел Василий Ломаченко. Сообщается, то Беринчик поднялся в рейтинге WBO и это дает ему шанс в перспективе сразиться за титул. О шансах боксера рассказывается в материале "Спорт 24".

Самые читаемые новости

Как сообщается, на текущий момент Денис Беринчик занимает третью строчку рейтинга WBO. Он поднялся на одну ступень после победы над Виорелом Симионом. В рейтинге претендентов первое место сейчас занимает Ли Селби (Великобритания), а на второй строчке Райан Гарсия (США). После Беринчика в рейтинге стоит Эммануэль Тагоэ (Гана).

При этом у Теофимо Лопеса есть более грандиозные планы на свою карьеру. 23-летний американец может отказаться от всех титулов и подняться в весе. Абсолютный чемпион, обладатель титулов WBO, WBA, WBC и IBF может сделать пояса вакантными. В WBO готовили турнир между четырьмя лидерами рейтинга – Селби, Гарсией, Беринчиком и Тагое. Однако мини-турнир решили не проводить до боя Ломаченко – Лопес.

В предыдущем варианте турнира за вакантный титул WBO соперником Дениса должен был стать Тагое. В другом полуфинале бы сошлись Селби и Гарсия.

Соответственно победители полуфиналов сойдутся в решающем поединке за чемпионский пояс. Сейчас Беринчику следует дождаться решения Лопеса и собственно WBO.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко не согласен с решением судей о результате боя с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором единогласным решением победу засчитали американскому боксеру.

Также мы писали о том, что эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу - и это не Усик и Ломаченко.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины спортБокс