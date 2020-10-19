Кто может побороться за пояс, который потерял Ломаченко: в списке – украинский боксер

Украинский боксер Денис Беринчик сможет сразиться за титул WBO, которым до 18 октября владел Василий Ломаченко. Сообщается, то Беринчик поднялся в рейтинге WBO и это дает ему шанс в перспективе сразиться за титул. О шансах боксера рассказывается в материале "Спорт 24".

Как сообщается, на текущий момент Денис Беринчик занимает третью строчку рейтинга WBO. Он поднялся на одну ступень после победы над Виорелом Симионом. В рейтинге претендентов первое место сейчас занимает Ли Селби (Великобритания), а на второй строчке Райан Гарсия (США). После Беринчика в рейтинге стоит Эммануэль Тагоэ (Гана).

При этом у Теофимо Лопеса есть более грандиозные планы на свою карьеру. 23-летний американец может отказаться от всех титулов и подняться в весе. Абсолютный чемпион, обладатель титулов WBO, WBA, WBC и IBF может сделать пояса вакантными. В WBO готовили турнир между четырьмя лидерами рейтинга – Селби, Гарсией, Беринчиком и Тагое. Однако мини-турнир решили не проводить до боя Ломаченко – Лопес.

В предыдущем варианте турнира за вакантный титул WBO соперником Дениса должен был стать Тагое. В другом полуфинале бы сошлись Селби и Гарсия.

Соответственно победители полуфиналов сойдутся в решающем поединке за чемпионский пояс. Сейчас Беринчику следует дождаться решения Лопеса и собственно WBO.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко не согласен с решением судей о результате боя с Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе, в котором единогласным решением победу засчитали американскому боксеру.

Также мы писали о том, что эксперт назвал будущих чемпионов мира по боксу - и это не Усик и Ломаченко.