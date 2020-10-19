Хто може поборотися за пояс, який втратив Ломаченко: у списку – український боксер

Український боксер Денис Берінчик зможе поборотися за титул WBO, яким до 18 жовтня володів Василь Ломаченко. Повідомляється, то Берінчик піднявся в рейтингу WBO і це дає йому шанс в перспективі поборотися за титул. Про шанси боксера розповідається в матеріалі "Спорт 24".

Як повідомляється, на цей час Денис Берінчик займає третю сходинку в рейтингу WBO. Він піднявся на одну сходинку після перемоги над Віорелом Сіміоном. У рейтингу претендентів перше місце зараз займає Селбі (Великобританія), а на другій сходинці Райан Гарсія (США). Після Берінчика в рейтингу стоїть Еммануель Тагое (Гана).

При цьому у Теофімо Лопеса є більш грандіозні плани на свою кар'єру. 23-річний американець може відмовитися від всіх титулів і піднятися у вазі. Абсолютний чемпіон, володар титулів WBO, WBA, WBC і IBF може зробити пояса вакантними. У WBO готували турнір між чотирма лідерами рейтингу – Селбі, Гарсією, Берінчиком та Тагое. Проте міні-турнір вирішили не проводити до бою Ломаченко – Лопес.

В попередньому варіанті турніру за вакантний титул WBO суперником Дениса повинен був стати Тагое. В іншому півфіналі зійшлися б Селбі і Гарсія.

Відповідно переможці півфіналів зійдуться у вирішальному поєдинку за чемпіонський пояс. Зараз Берінчику слід дочекатися рішення Лопеса і власне WBO.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко не згоден з рішенням суддів про результат бою з Теофімо Лопесом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, в якому одноголосним рішенням перемогу зарахували американському боксерові.

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