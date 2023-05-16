Побороли "прокляття" завмерлої вагітності. Відома українська блогерка чекає на дитину: що відомо

Оксана Михайлюк (фото: instagram.com/oksaa_m)

Відомо, що Оксана з чоловіком давно планували другу дитину, але, на жаль, змушені були почекати через попередній досвід завмерлої вагітності.

Але нещодавно пара знову побачила омріяні дві смужки на тесті.

"Через рік після народження першого сина ми планували вагітність. Я була вагітна вдруге, але так сталося, що вагітність завмерла і після цього потрібен був час на відновлення, а також почалася війна і ми трішки цю справу відкладали", - говорить Оксана.

Оксана Михайлюк вдруге стане мамою (фото: instagram.com/oksaa_m)

При цьому блогерка стверджує, що "не боялась вагітніти ні в час війни, ні в який інший час", бо "кращого часу, ніж зараз, не буде, а діти - це найкраще, що є у нашому житті".

Оксана Михайлюк з чоловіком (фото: instagram.com/oksaa_m)

"Коли побачила свій тест - була надзвичайно щаслива, бо дуже давно цього хотіла та чекала. Син сприйняв звістку дуже класно, він весь в захваті, а також вже знає, що він старший брат і дуже чекає, як брата, так і сестричку, навіть не одного, а хоче двох", - каже Михайлюк.

Імена пара вже підбирає, але поки що тримає в таємниці.

"Коли була вагітна вдруге, були думки: хлопчик чи дівчинка? Але після ситуації, яку ми пережили з другою вагітністю, та коли пройшло три роки після народження першого сина, ти розумієш, що це не просто ляля, яка сміється і ходить в голубому, це людина, яка біжить до тебе зранку з обіймами. В такі моменти усвідомлюєш, що не має великого значення стать дитини, ти просто хочеш ще одну свою рідненьку душу", - каже блогерка.

Загалом Михайлюк зізнається: хоче велику сім’ю. Також вона говорить, що діти аж ніяк не завадять їй займатися роботою і улюбленими справами, а й навпаки - надихатимуть на нові звершення.