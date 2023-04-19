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Світлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинку

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Середа 19 квітня 2023 23:47
Світлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинку Фото: Світлана Тарабарова (facebook.com/Svetlana.Tarabarova / Anna Chuiak)
Автор: Володимир Костирін

Українська співачка Світлана Тарабарова знову стала мамою - у 32-річної артистки у середу, 19 квітня, народилася донька.

Сяюча знаменитість і щаслива мама опублікувала фото у своєму Facebook.

Знімок зроблено у пологовому відділенні столичного медичного центру.

Тарабарова тепло посміхається, дивлячись в об'єктив, а новонароджена дівчинка в шапочці лежить у мами на грудях.

"Донечка, як ми на тебе чекали. Ти прийшла в цей світ в найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії", - підписала виконавиця ніжне фото.

Також знаменитість розповіла, що малятко важить 3,830 кг, а зріст становить 54 см.

Світлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинку

У Світлани Тараборової народилася третя дитина (фото: facebook.com/Svetlana.Tarabarova)

"Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки", - пише Тарабарова.

Співачка зі своїм чоловіком, продюсером Олексієм Бондарем також виховують доньку Марію (2020 р.н.) та сина Івана (2018 р.н). Тепер їхня родина поповнилася третьою дитиною.

Світлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинку

Світлана Тарабарова з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/tarabarova)

Тарабарову тепло вітають з народженням третьої дитини

У коментарях до публікації з повідомленням про щасливу подію - маса теплих привітань із найкращими побажаннями від шанувальників виконавиці, а також від її знаменитих колег зі сцени, акторів, представників шоу-бізу, селебріті. Серед них, зокрема, Ольга Сумська, Павло Зібров, Віктор Павлик, Григорій Решетняк, Дмитро Шуров, Геннадій Вітер, Анжеліка Рудницька, Kishe та інші.

Світлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинкуСвітлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинкуСвітлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинкуСвітлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинкуСвітлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинкуСвітлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинку

Фото: скрін коментарів facebook.com/Svetlana.Tarabarova

Світлана Тарабарова втретє стала мамою: зірка захопила фото з донечкою з пологового будинку

Світлана Тарабарова (фото: facebook.com/Svetlana.Tarabarova / Michael Fedorak)

Нагадаємо, раніше Тарабарова відверто розповіла про реакцію рідних на її третю вагітність.

А також перед цим співачка показувала, як її 4-річний син зворушливо звернувся до ЗСУ.

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Світлана Тарабарова