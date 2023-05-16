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Побороли "проклятие" замершей беременности. Известная украинская блогер ждет ребенка: что известно

Оксана Михайлюк (фото: instagram.com/oksaa_m)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярная украинская блогер, инфлюенсер и волонтер Оксана Михайлюк неожиданно сообщила о своей второй беременности.

Радостной новостью женщина поделилась с подписчиками в Instagram.

Оксана Михайлюк (фото: instagram.com/oksaa_m)

Известно, что Оксана с мужем давно планировали второго ребенка, но, к сожалению, вынуждены были подождать из-за предыдущего опыта замершей беременности.

Но недавно пара снова увидела вожделенные две полоски на тесте.

"Через год после рождения первого сына мы планировали беременность. Я была беременна во второй раз, но так случилось, что беременность замерла и после этого потребовалось время на восстановление, а также началась война и мы немного это дело откладывали", - говорит Оксана.

Оксана Михайлюк снова станет мамой (фото: instagram.com/oksaa_m)

При этом блогер утверждает, что "не боялась беременеть ни во время войны, ни в какое другое время", потому что "лучшего времени, чем сейчас, не будет, а дети - это лучшее, что есть в нашей жизни".

Оксана Михайлюк с мужем (фото: instagram.com/oksaa_m)

"Когда увидела свой тест - была очень счастлива, потому что очень давно этого хотела и ждала. Сын воспринял известие очень классно, он в восторге, а также уже знает, что он старший брат и очень ждет, как брата, так и сестренку, даже не одного, а хочет двоих", - говорит Михайлюк.

Имена пара уже подбирает, но пока держит в тайне.

"Когда была беременна второй раз, были мысли: мальчик или девочка? Но после ситуации, которую мы пережили со второй беременностью, и когда прошло три года после рождения первого сына, ты понимаешь, что это не просто смеющаяся ляля, которая ходит в голубом, это человек, который бежит к тебе с утра с объятиями. В такие моменты осознаешь, что не имеет большого значения пол ребенка, ты просто хочешь еще одну свою родную душу", - говорит блогер.

Также Михайлюк признается: хочет большую семью. Также она говорит, что дети никак не помешают ей заниматься работой и любимыми делами, даже наоборот - будут вдохновлять новые свершения.

Напомним, недавно Светлана Тарабарова в третий раз стала мамой и умилила фото с дочерью из роддома.

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