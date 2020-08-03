Побежал за крапивой: в центре Киева оштрафовали "поющего ректора" Поплавского

Михаил Поплавский нарушил правила дорожного движения в центре Киева, за что поплатился штрафом. Инцидент произошел в дневное время возле Бессарабского рынка.

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств оставил свое авто на левой полосе дороге и пошел на Бессарабский рынок. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Михаил Поплавский был оштрафован в центре Киева за нарушение ПДД (видео: facebook.com/KyivOperativ)

"Поплавский побежал за крапивой на Бессарабский рынок, а машину покинул просто в левой полосе для движения. Полицейские оказались не фанатами творчества Михаила, поэтому выписали постановление", - говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом водитель не пропустил "скорую" и сразу же за это поплатился. Полиция проводила по всей Украине специальную акцию "Внимание! Спецсигнал!". И тех водителей, которые не пропускали машины скорой медицинской помощи, с включенными проблесковыми маячками и сиреной, сразу же штрафовали.

В Ирпене 41-летний водитель Hyundai Accent не только не уступил дорогу медикам, но еще и во время движение вел разговор по мобильному телефону.

Ранее мы писали о том, что на украинских дорогах стало больше радаров TruCAM. Всего на дорогах страны будет работать 116 приборов TruCAM, а измерения будут осуществлять на 252 участках.