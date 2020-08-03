Побіг за кропивою: в центрі Києва оштрафували "співаючого ректора" Поплавського

Михайло Поплавський порушив правила дорожнього руху в центрі Києва, за що поплатився штрафом. Інцидент стався в денний час біля Бессарабського ринку.

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв залишив своє авто на лівій смузі дороги і пішов на Бессарабський ринок. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Михайло Поплавський був оштрафований в центрі Києва за порушення ПДР (відео: facebook.com/KyivOperativ)

"Поплавський побіг за кропивою на Бессарабський ринок, а машину залишив просто в лівій смузі для руху. Поліцейські виявилися не фанатами творчості Михайла, тому виписали постанову", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом водій не пропустив "швидку" і відразу ж за це поплатився. Поліція проводила по всій Україні спеціальну акцію "Увага! Спецсигнал!". І тих водіїв, які не пропускали машини швидкої медичної допомоги, з включеними проблисковими маячками і сиреною, відразу ж штрафували.

В Ірпені 41-річний водій Hyundai Accent не тільки не поступився дорогою медикам, але ще і під час рух вів розмову через мобільний телефон.

Раніше ми писали про те, що на українських дорогах стало більше радарів TruCAM. Всього на дорогах країни буде працювати 116 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватимуть на 252 ділянках.