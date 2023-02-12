Побережіть свої речі: що не можна прати в режимі швидкого прання

Що не так зі швидкою програмою прання

Швидке прання допомагає заощадити час, електроенергію та гроші. Однак не у всіх випадках таке прання ефективне. І часом доводиться двічі відправляти у прання речі.

Швидке прання відбувається при температурі 30-40 градусів - а значить не всі плями та бруд відпираються під час такого режиму.

Такий режим не підходить для прання рушників, скатертин, постільної білизни. При низькій температурі та короткому циклі прання неможливо позбавитися від забруднень на текстилі.

Короткий режим не підходить для прання речей з делікатних тканин - їх потрібно прати вручну або використовувати спеціальну програму.

Швидке прання не підходить для вовни, курток і важких тканин.

Такий режим неефективний при повному завантаженні барабана. За такий короткий проміжок часу порошок не встигає повністю розчинитись, виполоскатись і залишиться у складках волокон тканини.

А що можна випрати на короткому режимі?

Зазвичай, такий режим використовується для речей, яким не потрібна ретельна обробка з використанням високих температур.

Наприклад, на цьому режимі можна прати речі, які ви щодня міняєте – футболки, білизна з бавовни, шкарпетки.

Також на цьому режимі можна випрати речі після походу в спортзал – рушник, спортивну футболку, штани чи шорти.

Крім того, цей режим чудово підійде для того, щоб освіжити одяг - наприклад, ви дістали літні футболки з шафи, коли потеплішало. Вони чисті, але залежалися за пару місяців на полиці, а таке прання швидко поверне їм свіжий та акуратний вигляд.