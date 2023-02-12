Поберегите свои вещи: что нельзя стирать в режиме быстрой стирки

Что не так с быстрой программой стирки

Быстрая стирка помогает сэкономить время, электроэнергию и деньги. Однако не во всех случаях такая стирка эффективна. И порой приходится дважды отправлять в стирку вещи.

Быстрая стирка происходит при температуре 30-40 градусов - а значит не все пятна и грязь отстираются во время такого режима.

Такой режим не годится для стирки полотенец, скатертей, постельного белья. При низкой температуре и коротком цикле стирке невозможно избавиться от загрязнений на текстиле.

Короткий режим не подходит для стирки вещей из деликатных тканей - их нужно стирать вручную или же использовать специальную программу.

Быстрая стирка не подходят для шерсти, курток и тяжелых тканей.

Такой режим неэффективен при полной загрузке барабана. За такой короткий промежуток времени порошок не успевает полностью раствориться, выполоскаться и останется в складках волокон ткани.

А что можно постирать на коротком режиме?

Обычно такой режим используется для вещей, которым не нужна тщательная обработка с использованием высоких температур.

Например, на этом режиме можно стирать вещи, которые вы ежедневно меняете - футболки, белье из хлопка, носки.

Также на этом режиме можно постирать вещи после похода в спортзал - полотенце, спортивную футболку, штаны или шорты.

Кроме того, этот режим отлично подойдет для того, чтобы освежить одежду - например, вы достали летние футболки из шкафа, когда потеплело. Они чистые, но залежались за пару месяцев на полке, а такая стирка быстро вернет им свежий и аккуратный вид.