Ось що потрібно робити з пральною машиною раз у місяць: буде чудово прати речі

Пральна машина є одним з найважливіших приладів у домі. Саме завдяки їй одяг і білизна в будинку залишаються чистими та доглянутими. Тому важливо регулярно її очищати, щоб вона чим довше працювала.

Як почистити пральну машину відбілювачем

Якщо ви помітили, що всередині машини накопичилося багато бруду, накипу та неприємних запахів, то це означає, що настав час її очистити. В ідеалі кожні 30 днів ви повинні чистити та дезінфікувати пральну машину відбілювачем.

Раз на місяць таке технічне обслуговування видаляє бактерії та відкладення накипу, які утворилися в барабані та фільтрі. Необхідно просто налити півлітра відбілювача в ящик для миючих засобів.

Після цього запустіть прання без білизни при 60°C.

Очищення підручними засобами

Оцет

Він ідеально підходить для запобігання накопичення бруду та нейтралізації будь-яких неприємних запахів, які виникають у приладі. Також він є потужним очисником та дезінфікуючим засобом.

Його потрібно просто налити у барабан машини та запустити прання при найбільшій температурі.

Лимонна кислота

Провести очищення пральної машини від накипу можна і за допомогою лише лимонної кислоти. У цьому разі насипаємо її в кількості 25-30 г у відсік для порошку і запустіть прання за відсутності речей всередині, встановивши високу температуру та максимальну тривалість.

Таким способом не можна користуватися частіше 1 разу на 3 місяці, щоб не нашкодити техніці.