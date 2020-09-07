Поберегите желудок: кому стоит отказаться от употребления груш

Кому категорически нельзя есть груши (Фото: pixabay.com)

Специалисты рассказали, кому категорически противопоказано есть груши

Груша является низкокалорийным и вкусным фруктом, у которого есть много полезных свойств. Специалисты рассказали, кому этот фрукт полезно есть, а кому рекомендуется исключить ее из рациона.

Груша способна улучшить работу кишечника за счет пектинов, которые есть в ее составе. Она снижает уровень холестерина, насыщает кровь калием и благотворно влияет на работу сердца. В ней содержится фолиевая кислота, а также арбутин, который борется с бактериями за счет антисептического свойства. Об этом пишет издание Telegraf.

Кому груши есть категорически не рекомендуется

Людям с болезнями желудка. В грушах есть микроскопические каменистые клетки, которые могут взывать раздражение слизистой в желудке, а также болевой эффект и расстройство стула. Не стоит налегать на груши тем, у кого есть гастрит, колит и язва желудка, особенно в периоды обострения болезни. Также не стоит есть этот фрукт тем, у кого диагностировали синдром раздраженного кишечника.

Диабетики. В грушах содержится много фруктозы и поэтому медики не рекомендуют употреблять ни в свежем виде, ни в сушенном. Если очень сильно хочется, то стоит выбрать кисло-сладкий сорт, в котором меньше фруктозы и только после консультации с врачом.

Кроме того, диетологи рекомендуют и здоровым людям аккуратно употреблять груши, так как после сладких и спелых фруктов в большом количестве через несколько часов возможны боли в животе и другие симптомы несварения.

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