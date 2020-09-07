Побережіть шлунок: кому варто відмовитися від вживання груш

Кому категорично не можна їсти груші (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, кому категорично протипоказано їсти груші

Груша є низькокалорійним і смачним фруктом, у якого є багато корисних властивостей. Фахівці розповіли, кому цей фрукт корисно їсти, а кому рекомендується виключити її з раціону.

Груша здатна поліпшити роботу кишківника внаслідок пектинів, які є в її складі. Вона знижує рівень холестерину, насичує кров калієм і цілюще впливає на роботу серця. У ній міститься фолієва кислота, а також арбутин, який бореться з бактеріями шляхом антисептичної властивості. Про це пише видання Telegraf.

Кому груші є категорично не рекомендується

Людям з хворобами шлунка. У грушах є мікроскопічні кам'янисті клітини, які можуть викликати подразнення слизової шлунку, а також больовий ефект і розлад стільця. Не варто налягати на груші тим, у кого є гастрит, коліт і виразка шлунка, особливо в періоди загострення хвороби. Також не варто їсти цей фрукт тим, у кого діагностували синдром роздратованого кишківника.

Діабетики. У грушах міститься багато фруктози й тому медики не рекомендують ні вживати у свіжому вигляді, ні в сушеному. Якщо дуже сильно хочеться, то варто вибрати кисло-солодкий сорт, в якому менше фруктози та тільки після консультації з лікарем.

Крім того, дієтологи рекомендують і здоровим людям акуратно вживати груші, через те, що після солодких і стиглих фруктів у великій кількості через кілька годин можливі болі в животі та інші симптоми нетравлення.

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