Эти продукты категорически нельзя есть мужчинам старше 40 лет: убивают силу и здоровье

Эксперты назвали продукты, которые нельзя употреблять мужчинам старше 40 лет (Фото: pixabay.com)

Эксперты составили список продуктов, которые нужно исключить из рациона после 40 лет

Медики рассказали о продуктах, которые мужчинам старше 40 лет лучше всего исключить из своего рациона. Они объяснили, что в этом возрасте меняется метаболизм и такая еда может привести не только к появлению лишних килограммов, но и к риску развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Они составили список продуктов, которые есть практически в каждом холодильнике взрослого мужчины и объяснили, почему их нужно как можно быстрее убрать из рациона. Об этом пишет EatThis.

Маргарин. Этот продукт содержится в сдобе, выпечке и других вкусных вещах. А в маргарине много насыщенных жиров, которые повышают холестерин и увеличивают вес. В домашнем питании стоит заменить маргарин на оливковое или кокосовое масло.

Заменители сахара. Если вы решили заняться здоровьем и отказаться от сахара – не заменяйте его искусственными заменителями. Калорий они не добавят, но могут привести к диабету и другим проблемам со здоровьем. Замените сахар кленовым сиропом или сырым медом.

Газировка. В большинстве таких напитков содержатся токсичные химические вещества. Они повышают риск развития рака.

Алкогольные коктейли. Любимые напитки молодежи были вполне безопасны в 20 или в 30 лет, но после 40 они могут нанести серьезный ущерб здоровью. На посиделках с друзьями ограничьтесь двумя бокалами.

Фруктовые соки. В таких соках полно фруктозы, которая оседает в брюшной полости. А это ведет к сердечным заболеваниям, диабету, нарушениям обмена веществ.

Маффины и кексы. Кладезь сахара, жира. Изредка, если очень хочется, то можно. Но баловать себя постоянно – убивать организм. Кроме того, такая сладкая выпечка гарантировано отразиться на лице – будут прыщи и морщины.

Мясные деликатесы. Любимая мужская еда – это бутерброды. Специалисты вынуждены вас разочаровать, такая еда содержит дикое количество натрия, консервантов, модифицированного кукурузного крахмала и каррагинана. Замените такой деликатес на что-то более полезное. В беконе из индейки их меньше, но все равно присутствуют.

Жареное мясо и стейки. При жарке на костре, мангале или гриле на высоких температурах в мясе образовываются гетероциклические амины и полициклические углеводороды. Это вещества изменяют ДНК и повышают риск рака.

Обезжиренные заправки и молочные продукты. Существуют заправки для салатов с низким содержанием жиров, но как правило, жир заменяют сахаром, солью и пищевыми добавками. Готовьте такие заправки самостоятельно. Приблизительно та же проблема и с молочными продуктами – в них есть сахар, даже если вы его не чувствуете.

Фастфуд. Исследование показывает, что у тех, кто более двух раз в неделю ест фастфуд, резистентность к инсулину развивалась в два раза чаще, чем у тех, кто его не употребляет.

Энергетические напитки. Такие напитки действительно добавляют энергии и бодрят лучше чашки кофе, но в них содержится огромное количество вредных подсластителей, которые влияют на состояние зубов хуже газировки.

Протеиновые коктейли. В таких напитках, которые сейчас особенно популярны, полно искусственных добавок, масел, консервантов. Калорий в них больше, чем в обычной еде. Они ведут к набору веса и риску развития диабета.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты сообщили, кому обязательно нужно есть макароны.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали напиток, который может вызвать боль и бессонницу.