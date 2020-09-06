Тыква лечит почки и желудок, но употреблять ее можно не всем: кому она противопоказана

Тыкву можно есть далеко не всем (Фото: pixabay.com)

Тыква может благоприятно влиять но организм, на полезна она не всем

Тыква очень специфический продукт, который по вкусу не всем. Кулинары признаются, что замаскировать ее вкус невозможно. На самом деле она очень полезна для организма человека, но есть и противопоказания.

Как отмечают специалисты с портала Foodandmood, тыква является отличным мочегонным средством и в ней содержится много калия. Ее рекомендуют тем, у кого есть склонность к отекам, заболевания почек и сердца. В ней мало клетчатки и органических кислот и поэтому она полезна людям с заболеванием кишечника, при гастритах и язве. Она стимулирует работу кишечника, улучшает перистальтику и метаболизм.

Тыква очень легко усваивается и в ней очень мало калорий. Ее используют для всевозможных диет и в детском питании, а также с помощью этого продукта лечат ожирение и нормализуют уровень холестерина. В ней содержится много витамина В, и она успокаивает нервную систему, улучшает память и помогает справиться с бессонницей. Также в тыкве много каротина и его даже больше, чем в морковке. Это хорошая профилактика для онкологических заболеваний и при проблемах со зрением.

Тыквенная маска полезна при угревой сыпи, кашицу из тыквы можно прикладывать к ожогам, царапинам, и даже к экземе. Она снимает воспаление и боль.

Однако специалисты предупреждают, что тыква может быть опасна таким категориям:

Тыква имеет высокий гликемический индекс и может спровоцировать внезапные скачки уровня сахара в крови. Не стоит ее употреблять людям с тяжелой формой диабета.

Не рекомендуется тыква при кишечных коликах и аллергии.

Тыквенные семечки содержат большое количество салициловой кислоты, которая может вызвать раздражение кишечника и разрушить зубную эмаль.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали продукт, который может предотвратить рак.

А также мы рассказывали о том, что самый популярный напиток может вызывать боль и бессонницу.