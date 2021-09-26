После победы Усик вернул пояса Джошуа: зачем он это сделал (видео)

Александр Усик одержал феерическую победу над Энтони Джошуа. Все судьи единогласно отдали победу украинцу. Интересно, что после боя Усик зашел в раздевалку к британцу и отдал ему два пояса.

Такой поступок нового чемпиона мира в супертяжелом весе объясняется тем, что пояса, которыми владел Энтони, останутся у него. А Усику отправят новые.

Один из тренеров украинца опубликовал в Instagram видео, на котором видно, как Усик отдает два пояса Дошуа. Он их берет и говорит, что скоро они встретятся.

Напомним, что после победы Александр Усик станцевал гопак на ринге. Когда объявляли результаты боя украинец не сдержал эмоций и расплакался.

Спортсмен посвятил свою победу семье. Он сказал, что в этот день, 12 лет назад он сделал своей девушке предложение, и она согласилась стать его женой.

Усик также после поединка заявил, что сейчас не думает о реванше с Дошуа, условия которого были прописаны в контракте. Украинец сейчас хочет провести время с семьей, ведь у него с января была активная подготовка к бою. Правда тогда он еще не знал, кто будет его соперником, но все равно тщательно готовился.

Позже Александр на пресс-конференции заявил, что хотел бы, чтобы бой-реванш прошел в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".