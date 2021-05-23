Победителя Евровидения уличили в употреблении наркотиков прямо на шоу: он ответил

22-летнего Давида Дамиано, фронтмена группы-победителя Евровидения 2021, заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу. На одном из кадров музыкант сидя за столом с другими участниками группы наклоняется и якобы что-то "занюхивает". Впрочем, артист выкрутился, дав этому довольно странное объяснение.
Видео с якобы употреблением музыкантом запрещенных веществ теперь гуляет по сети.
Один из журналистов поинтересовался у Дамиано во время пресс-конференции по итогам конкурса, что же это было.
Скриншот: Солист Måneskin якобы употребляет наркотики во время Евровидения
На что Давид ответил, что якобы "Томас разбил стекло". Но почему он наклонился над столом из-за разбитого стекла, понятно, конечно, не до конца. Музыкант поспешил заверить всех, что наркотики он не употребляет.
"Томас (гитарист Томас Раджи. - Ред.) разбил стекло. Я не употреблюя наркотики. Ребята, пожалуйста, не говорите так. Никакого кокаина", - заявил солист Måneskin.
Видео: Солиста Måneskin заподозрили в употреблении наркотиков
Напомним, что в финале Евровидения 2021 победу уверенно одержала рок-группа Måneskin с песней Zitti e Buoni на итальянском языке. Украинцы Go_A заняли пятое место по сумме баллов отзрителей и жюри, и второе - по зрительскому голосованию.
На пресс-конференции после конкурса в Роттердаме Давид Дамиано назвал украинскую песню Shum группы Go_A лучшей на конкурсе.