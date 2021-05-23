Переможця Євробачення викрили у вживанні наркотиків прямо на шоу: він відповів

22-річного Давида Даміано, фронтмена групи-переможця Євробачення 2021, запідозрили у вживанні наркотиків прямо під час шоу. На одному з кадрів музикант сидячи за столом з іншими учасниками групи нахиляється і нібито щось "занюхує". Втім, артист викрутився, давши цьому досить дивне пояснення.
Відео з нібито вживанням музикантом заборонених речовин тепер гуляє по мережі.
Один з журналістів поцікавився у Даміано під час прес-конференції за підсумками конкурсу, що ж це було.
Скріншот: соліст Måneskin нібито вживає наркотики під час Євробачення
На що Давид відповів, що нібито "Томас розбив скло". Але чому він нахилився над столом через розбите скло, зрозуміло, звичайно, не до кінця. Музикант поспішив запевнити всіх, що наркотики він не вживає.
"Томас (гітарист Томас Раджі. - Ред.) розбив скло. Я не вживаю наркотики. Люди, будь ласка, не кажіть так. Ніякого кокаїну", - заявив соліст Måneskin.
Відео: Соліста Måneskin запідозрили у вживанні наркотиків
Нагадаємо, що у фіналі Євробачення 2021 перемогу впевнено здобула рок-група Måneskin з піснею Zitti e Buoni італійською мовою. Українці Go_A посіли п'яте місце за сумою балів від глядачів і журі, і друге - за глядацьким голосуванням.
На пресконференції після конкурсу в Роттердамі Давид Даміано назвав українську пісню Shum гурту Go_A кращою на конкурсі.