Переможця Євробачення викрили у вживанні наркотиків прямо на шоу: він відповів

Один з журналістів поцікавився у Даміано під час прес-конференції за підсумками конкурсу, що ж це було.

Скріншот: соліст Måneskin нібито вживає наркотики під час Євробачення

На що Давид відповів, що нібито "Томас розбив скло". Але чому він нахилився над столом через розбите скло, зрозуміло, звичайно, не до кінця. Музикант поспішив запевнити всіх, що наркотики він не вживає.

"Томас (гітарист Томас Раджі. - Ред.) розбив скло. Я не вживаю наркотики. Люди, будь ласка, не кажіть так. Ніякого кокаїну", - заявив соліст Måneskin.

Відео: Соліста Måneskin запідозрили у вживанні наркотиків