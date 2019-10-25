Победительница "Україна має талант" получила премию в РФ: все детали

Ксения Симонова получила премию в России (фото: коллаж РБК-Украина)

Ксения Симонова стала лауреатом российской литературной премии

Победительница первого сезона шоу "Україна має талант" Ксения Симонова получила российскую литературную премию "Просвещение через книгу" за свою работу "Всюду Бог". Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В своей книги она пишет об интересных встречах, местах и храмах, кторые ей удалось посетить во время своих гастролей, которые проходили по всему миру. В конце книги можно увидеть авторские рисунки Симоновой.

Книга Ксении Симоновой (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Это уже вторая книга крымской художницы. В 2014 году вышла ее первая работа под названием "Другая история". Эта книга была издана в Китае и переведена на китайский язык. Она также готовится к изданию в США и Великобритании.

Конкурс изданий "Просвещение через книгу" проводился по благословению патриархом Русской православной церкви Кирилла. Цель конкурса - выявление программ, которые соответствуют идеалам духовного просвещения и патриотического воспитания.

Ксения Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Стоит отметить, что Симонова является мастером песочной анимации. Она была победительницей "Україна має талант" в 2009 году. В следующем году она стала финалисткой российского конкурса "Минута славы-2010".

Также в 2010 году она получила звание "Заслуженный художник АР Крым", а в 2013 году - "Заслуженный деятель искусств Украины". В 2019 году Всения заняла третье место в финале America's Got Talent.