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Украинские корни: что известно о писательнице, получившей Нобелевскую премию

STYLERЖизнь    10.10.2019 - 19:11
Украинские корни: что известно о писательнице, получившей Нобелевскую премию
Токарчук получила Нобелевскую премию по литературе (фото: коллаж РБК-Украина)

Польская писательница Ольга Токарчук получила Нобелевскую премию

Сегодня, 10 октября, польская писательница Ольга Токарчук стала лауреатом Нобелевской премии по литературе. Примечательно, что она выросла в семье выходцев из Украины.

Бабушка писательницы жила в Тернопольской области, но потом вышла замуж за поляка и переехала в Польшу.

Ольга Токарчук окончила лицей им. Норвида в городе Кетш и факультет психологии Варшавского университета. Когда Токарчук была студенткой, то в качестве волонтера она работала с психически больными людьми.

Украинские корни: что известно о писательнице, получившей Нобелевскую премию

Ольга Токарчук (фото: nobelprize.org)

После того, как Ольга закончила учебу она работала психотерапевтом в Валбжихе. Она является членом Партии зеленых и входит в редколлегию журнала "Политическая критика".

Первый роман писательницы "Путь людей книги" вышел в свет в 1993 году. За роман "Бегуны" Токарчук в 2008 году получила самую престижную в Польше литературную премию "Нике".

Через 10 лет этот же роман получил Международную Букеровскую премию. При этом Токарчук стала первой польской писательницей, которая получила эту престижную награду.

Напомним, что под Тернополем школьница покончила с собой после прочтения книги Стейс Крамер "50 дней до моего самоубийства".

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