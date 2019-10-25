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Переможниця "Україна має талант" отримала премію в РФ: усі деталі

STYLERЖиття    25.10.2019 - 20:42
Переможниця "Україна має талант" отримала премію в РФ: усі деталі
Ксенія Симонова отримала премію в Росії (фото: колаж РБК-Україна)

Ксенія Симонова стала лауреатом російської літературної премії

Переможниця першого сезону шоу "Україна має талант" Ксенія Симонова отримала російську літературну премію "Просвітництво через книгу" за свою роботу "Всюди Бог". Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

У своїй книзі вона пише про цікаві зустрічі, місця і храми, які їй вдалося відвідати під час своїх гастролей, які проходили по всьому світу. Наприкінці книги можна побачити авторські малюнки Симонової.

Переможниця &quot;Україна має талант&quot; отримала премію в РФ: усі деталі

Книга Ксенії Симонової (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Це вже друга книга кримської художниці. У 2014 році вийшла її перша робота під назвою "Інша історія". Ця книга була видана в Китаї і переведена на китайську мову. Вона також готується до видання в США і Великобританії.

Конкурс видань "Просвітництво через книгу" проводився з благословення патріархом Російської православної церкви Кирила. Мета конкурсу - виявлення програм, які відповідають ідеалам духовного просвітництва та патріотичного виховання.

Переможниця &quot;Україна має талант&quot; отримала премію в РФ: усі деталі

Ксенія Симонова (фото: instagram.com/kseniya_simonova.official)

Варто зазначити, що Симонова є майстром пісочної анімації. Вона була переможницею "Україна має талант" у 2009 році. У наступному році вона стала фіналісткою російського конкурсу "Хвилина слави-2010".

Також в 2010 році вона отримала звання "Заслужений художник АР Крим", а у 2013 році - "Заслужений діяч мистецтв України". У 2019 році Всения посіла третє місце у фіналі America's Got Talent.

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