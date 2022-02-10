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Победитель Голосу країни продает квартиру в Киеве, которую выиграл на шоу: поклонники его отговаривают

Автор: Роман Мирончук

Роман Сасанчин сначала стал победителем проекта Голос.Діти, а потом и Голос країни 10, за что получил в качестве награды квартиру от застройщика в Киеве. Сейчас 19-летний певец решил продать недвижимость, чем сильно удивил своих поклонников.

О своем решении он заявил в Instagram.

Сасанчин отметил, что квартиру выиграл 2 года назад, и изначально он планировал сделать там ремонт и переехать жить, но теперь планы изменились.

"Хорошо подумав я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии вам расскажу, и купить меньшую по размерам квартиру!" - написал он.

Многие поклонники попытались его отговорить от продажи недвижимости.

  • Продать это проще всего. Купи ее потом, еще и когда налоговая будет проверять заявления денег. Роман, это будет большая ошибка. Сдайте ее;
  • Лучше сдай в аренду, продать и жить в меньшей при увеличении семьи? Глупость юная;
  • Победительница Від пацанки до панянки. Нове життя также получила квартиру без ремонта в Киеве. Покинула Херсон и живет в Киеве. Потихоньку делая ремонт, на что есть возможность, то и делает. Продать легче всего. Конечно, ваше дело, но это удивительно.
  • Боже, я думала человек, выигравший Голос країни, способен без проблем сделать ремонт в квартире. Как-то печально так это все! Есть обычные тамады, ведущие, которые покупают машины, квартиры, все, о чем можно только мечтать. Блоггеры получают из реклам тысячи долларов.

При этом в защиту Сасанчина стал менеджер жилого комплекса, в котором расположена квартира, Николай Смыковский. Он полностью на стороне Романа, и отметил, чтобы сделать ремонт в Киеве в 2-комнатной квартире 70 квадратных метров, необходимо минимум 25 тысяч доларов (с техникой и мебелью).

А чтобы певцу развиваться, то ему необходимо срочно переезжать в Киев. Смыковский также заявил, что уже подобрали несколько вариантов маленьких двухкомнатных квартир с ремонтом, мебелью и техникой.

Напомним, жена Романа Сасанчина, Иванна, вместе с месячной дочерью Элизабет попала в тернопольскую больницу с коронавирусом.

Ранее Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены.

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Голос країниРоман Сасанчин