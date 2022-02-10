Победитель Голосу країни продает квартиру в Киеве, которую выиграл на шоу: поклонники его отговаривают

Сасанчин отметил, что квартиру выиграл 2 года назад, и изначально он планировал сделать там ремонт и переехать жить, но теперь планы изменились.

"Хорошо подумав я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии вам расскажу, и купить меньшую по размерам квартиру!" - написал он.

Многие поклонники попытались его отговорить от продажи недвижимости.

Продать это проще всего. Купи ее потом, еще и когда налоговая будет проверять заявления денег. Роман, это будет большая ошибка. Сдайте ее;

Лучше сдай в аренду, продать и жить в меньшей при увеличении семьи? Глупость юная;

Победительница Від пацанки до панянки. Нове життя также получила квартиру без ремонта в Киеве. Покинула Херсон и живет в Киеве. Потихоньку делая ремонт, на что есть возможность, то и делает. Продать легче всего. Конечно, ваше дело, но это удивительно.

Боже, я думала человек, выигравший Голос країни, способен без проблем сделать ремонт в квартире. Как-то печально так это все! Есть обычные тамады, ведущие, которые покупают машины, квартиры, все, о чем можно только мечтать. Блоггеры получают из реклам тысячи долларов.

При этом в защиту Сасанчина стал менеджер жилого комплекса, в котором расположена квартира, Николай Смыковский. Он полностью на стороне Романа, и отметил, чтобы сделать ремонт в Киеве в 2-комнатной квартире 70 квадратных метров, необходимо минимум 25 тысяч доларов (с техникой и мебелью).

А чтобы певцу развиваться, то ему необходимо срочно переезжать в Киев. Смыковский также заявил, что уже подобрали несколько вариантов маленьких двухкомнатных квартир с ремонтом, мебелью и техникой.