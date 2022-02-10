Победитель Голосу країни продает квартиру в Киеве, которую выиграл на шоу: поклонники его отговаривают

Роман Сасанчин сначала стал победителем проекта Голос.Діти, а потом и Голос країни 10, за что получил в качестве награды квартиру от застройщика в Киеве. Сейчас 19-летний певец решил продать недвижимость, чем сильно удивил своих поклонников.
О своем решении он заявил в Instagram.
Сасанчин отметил, что квартиру выиграл 2 года назад, и изначально он планировал сделать там ремонт и переехать жить, но теперь планы изменились.
"Хорошо подумав я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии вам расскажу, и купить меньшую по размерам квартиру!" - написал он.
Многие поклонники попытались его отговорить от продажи недвижимости.
При этом в защиту Сасанчина стал менеджер жилого комплекса, в котором расположена квартира, Николай Смыковский. Он полностью на стороне Романа, и отметил, чтобы сделать ремонт в Киеве в 2-комнатной квартире 70 квадратных метров, необходимо минимум 25 тысяч доларов (с техникой и мебелью).
А чтобы певцу развиваться, то ему необходимо срочно переезжать в Киев. Смыковский также заявил, что уже подобрали несколько вариантов маленьких двухкомнатных квартир с ремонтом, мебелью и техникой.
Напомним, жена Романа Сасанчина, Иванна, вместе с месячной дочерью Элизабет попала в тернопольскую больницу с коронавирусом.
Ранее Роман Сасанчин рассказал о тяжелых родах жены.