Переможець Голосу країни продає квартиру в Києві, яку виграв на шоу: шанувальники його відмовляють

Роман Сасанчин спочатку став переможцем проєкту Голос.Діти, а потім і Голос країни 10, за що отримав в якості нагороди квартиру від забудовника в Києві. Зараз 19-річний співак вирішив продати нерухомість, чим сильно здивував своїх шанувальників.
Про своє рішення він заявив у Instagram.
Сасанчин зазначив, що квартиру виграв 2 роки тому, і спочатку він планував зробити там ремонт і переїхати жити, але тепер плани змінилися.
"Добре подумавши я все ж вирішив її продати для того, щоб реалізувати ще одну свою мрію, про яку я згодом вам розповім, і купити меншу за розмірами квартиру!" - написав він.
Багато шанувальників спробували його відмовити від продажу нерухомості.
При цьому на захист Сасанчина став менеджер житлового комплексу, в якому розташована квартира, Микола Смиковський. Він повністю на боці Романа, і зазначив, щоб зробити ремонт в Києві в 2-кімнатній квартирі 70 квадратних метрів, необхідно мінімум 25 тисяч доларів (з технікою і меблями).
А щоб співакові розвиватися, то йому необхідно терміново переїжджати до Києва. Смиковський також заявив, що вже підібрали кілька варіантів маленьких двокімнатних квартир з ремонтом, меблями і технікою.
Нагадаємо, дружина Романа Сасанчина, Іванна, разом з місячною дочкою Елізабет потрапила до тернопільської лікарні з коронавірусом.
Раніше Роман Сасанчин розповів про важкі пологи дружини.