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До перемоги треба їхати з комфортом: УЗ показала фото купе після капремонту

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П'ятниця 17 червня 2022 18:04
До перемоги треба їхати з комфортом: УЗ показала фото купе після капремонту Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця показала на фото вагон купе після ремонту
Автор: Світлана Мащенко

Попри війну в країні в Укрзалізниці продовжують працювати над тим, щоб пасажири змогли подорожувати з комфортом.

Черговим оновленим купейним вагоном похвалилися в прес-службі залізниці.

Що змінилося?

У вагоні тепер встановлено сучасну систему кондиціювання, з'явилися вакуумні туалети.

Окрім того,оновлено інтер’єр, встановлено світлодіодне освітлення.

Також встановлено систему відеоспостереження, холодильник, мікрохвильову піч, інформаційні табло та інше.

"У планах - завершити капремонт ще двох таких вагонів протягом місяця", - кажуть в Укрзалізниці.

Ось так тепер виглядає новий вагон ззовні та зсередини:

До перемоги треба їхати з комфортом: УЗ показала фото купе після капремонтуДо перемоги треба їхати з комфортом: УЗ показала фото купе після капремонтуДо перемоги треба їхати з комфортом: УЗ показала фото купе після капремонту

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

УЗ відремонтувала вагони, що їздять до інших європейських країн

Планові ремонти на наших потужностях пройшли 5 РІЦ-вагонів - універсальних вагонів, призначених для руху як широкою, так і вузькою - стандартною для інших країн Європи колією.

Ще 4 такі вагони ремонтуються прямо зараз і вже скоро стануть на рейки. Вони використовуються насамперед на маршрутах до/з Варшави, Будапешта та Відня.

"І хоча з об'єктивних причин темпи модернізації вагонів уповільнились, ми не припиняємо ремонти ані на день - до перемоги треба їхати з комфортом!" - додали в пресслужбі перевізника.

Зазначимо, що недавно на вокзалі в Києві з'явилося нововведення. Тепер багаж перевіряють за допомогою рамок, рентгену та ручних металодетекторів.

Раніше повідомлялося також, що Укрзалізниця переносить відновлення приміських рейсів "Київ - Васильків-2".

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Укрзалізниця
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