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УЗ переносит восстановление пригородных рейсов "Киев-Васильков-2": названа дата

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Украина, Понедельник 13 июня 2022 23:44
УЗ переносит восстановление пригородных рейсов "Киев-Васильков-2": названа дата Фото: "Укрзализныця" перенесла запуск рейсов в Васильков (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" переносит возобновление курсирования пригородных поездов по направлению "Киев - Васильков-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

Ранее анонсированные поезда запустят 17 июня.

Причина отложения рейсов не разглашается.

До этого "Укрзализныця" планировала возобновить курсирование пригородных поездов в направлении "Киев - Васильков-2" 14 июня.

Напомним, "Укрзализныця" запустила два поезда из Киева в Житомир. Дорога занимает менее трех часов.

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Укрзализныця
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