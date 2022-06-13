УЗ переносит восстановление пригородных рейсов "Киев-Васильков-2": названа дата
Фото: "Укрзализныця" перенесла запуск рейсов в Васильков (РБК-Украина)
"Укрзализныця" переносит возобновление курсирования пригородных поездов по направлению "Киев - Васильков-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Ранее анонсированные поезда запустят 17 июня.
Причина отложения рейсов не разглашается.
До этого "Укрзализныця" планировала возобновить курсирование пригородных поездов в направлении "Киев - Васильков-2" 14 июня.
Напомним, "Укрзализныця" запустила два поезда из Киева в Житомир. Дорога занимает менее трех часов.