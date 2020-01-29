Победа под Крутами: Вятрович призвал не обесценивать подвиг героев

В День памяти Героев Крут 29 января Украина чтит память павших в бою патриотов, которые ценой жизни сдержали наступление врага на Киев в 1918 году.

Бой на железнодорожной станции Круты вблизи села Памятное, в 130 км к северо-востоку от украинской столицы длился 6 часов. Отряд из студентов и бойцов свободного казачества, который в целом насчитывал 520 воинов, противостоял 4,8-тысячной большевистской армии Михаила Муравьева.

В памяти украинцев этот бой приобрел особое значение благодаря героизму молодежи, которая погибла в неравном сражении.

19 марта 1918 года в Киеве состоялся торжественные похороны на Аскольдовой горе павших под Крутами воинов.

До сих пор существует много версий, почему несколько сотен студентов остались одни перед лицом сильного и опасного врага.

Историк и нардеп Владимир Вятрович развеял популярные мифы о бое под Крутами. На своей странице в Facebook он прокомментировал два распространенные утверждения в духе "зрады" и отверг их.

Так, мнение о том, что бой под Крутами стал очередным поражением, бывший директор Украинского института национальной памяти назвал неверным.

Вятрович подчеркнул, что на самом деле украинские военные выполнили поставленную перед ними задачу и задержали наступление превосходящих сил врага, нанеся также противнику значительные потери.

"Политическое руководство воспользовалось задержкой большевистского наступления на Киев и успело подписать Брестский договор, ставший международным признанием УНР и основанием для получения военной помощи", - напомнил он.

Относительно соотношения сил и о "несчастных детях, которых послали на смерть" Вятрович отметил, что в принципе такой подход унижает героев Крут.

"На самом деле среди 520 украинских участников боя кроме юношей (это не о возрасте, а о курсантах военных школ), были офицеры и солдаты армии УНР (в частности Свободного казачества и Сечевых стрельцов)", - говорится в публикации.

Историк также назвал выражения в духе "несчастных, которых послали" унижающим героев и Крут, и "Карпатской Сечи", УПА, Небесной сотни и нынешней российско-украинской войны.

"Они были не безвольными овцами, которые шли на убой. Их жертва - сознательная, и в этом ее главная ценность", - подчеркнул Вятрович.

Он призвал не обворовывать их посмертно и не обесценивать их подвиг.

"Да, их гибель является трагедией, но одновременно - победой", - резюмировал политик и общественный деятель.

День памяти Героев Крут - Вятрович высказался про бой (Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych)