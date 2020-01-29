Перемога під Крутами: В'ятрович закликав не знецінювати подвиг героїв

У День пам'яті Героїв Крут 29 січня Україна вшановує пам'ять полеглих у бою патріотів, які ціною життя стримали наступ ворога на Київ у 1918 році.

Бій на залізничній станції Крути поблизу села Пам'ятне, у 130 км на північний-схід від української столиці тривав 6 годин. Загін зі студентів та бійців вільного козацтва, який в цілому нараховував 520 вояків, протистояв 4,8-тисячній більшовицькій армії Михайла Муравйова.

В пам'яті українців цей бій набув особливого значення завдяки героїзму молоді, яка загинула в нерівному бою.

19 березня 1918 року в Києві відбувся урочистий похорон на Аскольдовій горі полеглих під Крутами воїнів.

Досі існує багато версій, чому кілька сотень студентів залишилися одні перед загрозою сильного і небезпечного ворога.

Історик і нардеп Володимир В'ятрович розвіяв популярні міфи про бій під Крутами. На своїй сторінці у Facebook він прокоментував два поширені твердження в дусі "зради" та спростував їх

Так, думка про те, що бій під Крутами став черговою поразкою, колишній директор Українського інституту національної пам'яті назвав неправильною.

В'ятрович наголосив, що насправді українські військові виконали поставлене перед ними завдання і затримали наступ переважаючих сил ворога, завдавши також противнику значних втрат.

"Політичне керівництво скористалося затримкою більшовицького наступу на Київ і встигло підписати Брестський договір, який став міжнародним визнання УНР і основою отримання військової допомоги", - нагадав він.

Щодо співвідношення сил і про "нещасних дітей, яких послали на смерть" В'ятрович зазначив, що в принципі такий підхід принижує героїв Крут.

"Насправді серед 520 українських учасників бою крім юнаків (це не про вік, а про курсантів військових шкіл), були офіцери та вояки армії УНР (зокрема Вільного козацтва та Січових стрільців)", - йдеться в публікації.

Історик також назвав висловлювання в дусі "нещасних, яких послали" таке, що принижує героїв Крут, і "Карпатської Січі", УПА, Небесної сотні та нинішньої російсько-української війни.

"Вони не були безвольними вівцями, які йшли на забій. Їх жертва - свідома, і в цьому її головна цінність", - наголосив В'ятрович.

Він закликав не обкрадати їх посмертно і не знецінювати їх подвиг.

"Так, їх загибель є трагедією, але одночасно - перемогою", - резюмував політик і громадський діяч.

День пам'яті Героїв Крут - В'ятрович висловився про бій (Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych)