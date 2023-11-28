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"Побажайте Марусі здоров’я". Полякова назвала хворобу, яку діагностували її доньці на відпочинку в Африці

Оля Полякова з донькою (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями співачка Оля Полякова поскаржилася на погане самопочуття під час відпочинку на острові Занзібар. Тепер зле стало її доньці - 18-річній Маріїї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Що відомо

У своїх stories виконавиця показала старшу спадкоємицю, яку обстежує лікар. Він оглядав живіт дівчини та спілкувався з нею.

"Боже, ну можна спокійно відпочити! Побажайте Марусі здоров'я", - написала співачка на відео.

Маші Поляковій стало зле в Африці (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Згодом зірка вийшла на зв'язок з прихильниками і повідомила результати обстеження Марії.

Виявилося, що у неї виявили жовчнокам'яну хворобу.

Цей недуг, каже Оля, майже ні у кого не зустрічається на Занзібарі. А все через те, що мусульмани п’ять разів на день моляться, а під час цього процесу вони активно рухаються.

Маші Поляковій стало зле в Африці (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"У Маші пішов з жовчного маленький камінчик. Жовчнокам'яна хвороба на Занзібарі взагалі не зустрічається. Уявляєте? По-перше, це їжа, а по-друге, п'ятиразовий намаз. Тому тут, на Занзібарі, немає цієї хвороби взагалі", - розповіла знаменитість.

Також Полякова додала, що хворобу в її доньки могло спровокувати неправильне харчування під час проживання у Великій Британії.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Думаю, що причиною є британська їжа, яку Маша вживала цілий рік. До цього у неї все було гаразд. Треба слідкувати за своїм харчуванням і здоров'ям", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова ділилась, що їй стало зле в Африці. Співачка скаржилась на головну біль, схожу на мігрень. Згодом вона вколола собі ліки і їй стало краще.

Нещодавно Лілія Подкопаєва показала рідкісні фото з 18-річним сином.

Також ми писали, що ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України.

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