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"Пожелайте Марусе здоровья". Полякова назвала болезнь, которую диагностировали ее дочери на отдыхе в Африке

Оля Полякова с дочерью (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях певица Оля Полякова пожаловалась на плохое самочувствие во время отдыха на острове Занзибар. Теперь плохо стало ее дочери - 18-летней Марии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Что известно

В своих stories исполнительница показала старшую наследницу, которую обследует врач. Он осматривал живот девушки и общался с ней.

"Боже, ну можно спокойно отдохнуть! Пожелайте Марусе здоровье", - написала певица на видео.

Маше Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Позже звезда вышла на связь со поклонниками и сообщила результаты обследования Марии.

Оказалось, что у нее обнаружили желчнокаменную болезнь.

Эта болезнь, говорит Оля, почти ни у кого не встречается на Занзибаре. А все потому, что мусульмане пять раз в день молятся, а во время этого процесса они активно двигаются.

Маше Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"У Маши ушел из желчного маленький камешек. Желчнокаменная болезнь на Занзибаре вообще не встречается. Представляете? Во-первых, это еда, а во-вторых, пятикратный намаз. Поэтому здесь, на Занзибаре, нет этой болезни вообще", - рассказала знаменитость.

Также Полякова добавила, что болезнь ее дочери могло спровоцировать неправильное питание во время проживания в Великобритании.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Думаю, что причиной является британская еда, которую Маша употребляла целый год. До этого у нее все было хорошо. Надо следить за своим питанием и здоровьем", - подытожила она.

Напомним, ранее Оля Полякова делилась, что ей стало плохо в Африке. Певица жаловалась на головную боль, похожую на мигрень. Впоследствии она уколола себе лекарство и ей стало лучше.

Недавно Лилия Подкопаева показала редкие фото с 18-летним сыном.

Также мы писали, что экс-жена Кличко впервые за долгое время приехала в Украину.

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