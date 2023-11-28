"Пожелайте Марусе здоровья". Полякова назвала болезнь, которую диагностировали ее дочери на отдыхе в Африке

Что известно

В своих stories исполнительница показала старшую наследницу, которую обследует врач. Он осматривал живот девушки и общался с ней.

"Боже, ну можно спокойно отдохнуть! Пожелайте Марусе здоровье", - написала певица на видео.

Маше Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Позже звезда вышла на связь со поклонниками и сообщила результаты обследования Марии.

Оказалось, что у нее обнаружили желчнокаменную болезнь.

Эта болезнь, говорит Оля, почти ни у кого не встречается на Занзибаре. А все потому, что мусульмане пять раз в день молятся, а во время этого процесса они активно двигаются.

Маше Поляковой стало плохо в Африке (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"У Маши ушел из желчного маленький камешек. Желчнокаменная болезнь на Занзибаре вообще не встречается. Представляете? Во-первых, это еда, а во-вторых, пятикратный намаз. Поэтому здесь, на Занзибаре, нет этой болезни вообще", - рассказала знаменитость.

Также Полякова добавила, что болезнь ее дочери могло спровоцировать неправильное питание во время проживания в Великобритании.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Думаю, что причиной является британская еда, которую Маша употребляла целый год. До этого у нее все было хорошо. Надо следить за своим питанием и здоровьем", - подытожила она.

Напомним, ранее Оля Полякова делилась, что ей стало плохо в Африке. Певица жаловалась на головную боль, похожую на мигрень. Впоследствии она уколола себе лекарство и ей стало лучше.