Ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з Києва

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова вперше за кілька років приїхала до столиці. Вона прибула потягом Укрзалізниці з польського міста Хелм.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці політика.

Наталія Єгорова засвітилась у Києві

За словами жінки, вона прибула на батьківщину у складі німецької делегації, мета якої - допомога українським дітям.

"Це буде дуже емоційна подорож", - поділилась вона.

Наталія Єгорова приїхала до Києва (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Колишня Київського міського голови виклала декілька stories, на яких вона захоплюється інтер’єрами від Укрзалізниці.

Згодом вона запостила світлину, зроблену на пероні, підписавши її "В Україні сніжно та дуже зимно".

Наталія Єгорова приїхала до Києва (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

До слова, Єгорова приїхала разом із репортером німецького видання Bild Клодією Кіршнер.

Судячи з відео, яке опублікувала співачка, її зарубіжні колеги у захваті від архітектури головного столичного вокзалу.

Наталія приїхала у складі німецкої делегації до Києва (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Для довідки

У 2022 році Віталій Кличко повідомив, що вони з дружиною, колишньою моделлю Наталією, яка вже тривалий час живе у Німеччині, розлучаються після 26 років шлюбу.

За його словами, рішення про розрив готувалося давно - подружжя кілька років не жило разом.

Віталій Кличко з ексдружиною (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

У них є двоє спільних дітей - Єгор та Максим.