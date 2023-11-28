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Ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з Києва

Вівторок 28 листопада 2023 22:16
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Ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з Києва Віталій Кличко з колишньою дружиною (фото: instagram.com/natalia_yegorova)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова вперше за кілька років приїхала до столиці. Вона прибула потягом Укрзалізниці з польського міста Хелм.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці політика.

Наталія Єгорова засвітилась у Києві

За словами жінки, вона прибула на батьківщину у складі німецької делегації, мета якої - допомога українським дітям.

"Це буде дуже емоційна подорож", - поділилась вона.

Ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з Києва

Наталія Єгорова приїхала до Києва (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Колишня Київського міського голови виклала декілька stories, на яких вона захоплюється інтер’єрами від Укрзалізниці.

Згодом вона запостила світлину, зроблену на пероні, підписавши її "В Україні сніжно та дуже зимно".

Ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з Києва

Ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з Києва

Наталія Єгорова приїхала до Києва (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

До слова, Єгорова приїхала разом із репортером німецького видання Bild Клодією Кіршнер.

Судячи з відео, яке опублікувала співачка, її зарубіжні колеги у захваті від архітектури головного столичного вокзалу.

Ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з КиєваЕксдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з Києва

Ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з Києва

Наталія приїхала у складі німецкої делегації до Києва (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

Для довідки

У 2022 році Віталій Кличко повідомив, що вони з дружиною, колишньою моделлю Наталією, яка вже тривалий час живе у Німеччині, розлучаються після 26 років шлюбу.

За його словами, рішення про розрив готувалося давно - подружжя кілька років не жило разом.

Ексдружина Кличка вперше за довгий час приїхала до України: фото з Києва

Віталій Кличко з ексдружиною (фото: instagram.com/natalia_yegorova)

У них є двоє спільних дітей - Єгор та Максим.

Нещодавно ми розповідали, що відомий український співак зі скандалом розлучається з дружиною після 20 років шлюбу.

Також дізнайтесь реакцію українців на отруєння дружини Буданова.

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Київ Віталий Кличко