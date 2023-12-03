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Увидите эффект сразу. Как делать антивозрастный массаж лица дома (видео)

Воскресенье 03 декабря 2023 08:03
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Увидите эффект сразу. Как делать антивозрастный массаж лица дома (видео) Как делать массаж лица дома (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Ольга Позднякова

Улучшить тонус кожи лица можно с помощью массажа, который легко делать самостоятельно дома. А разгладить морщинки можно благодаря упражнениям со скребком Гуаша.

О том, как делать антивозрастной массаж лица, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.

Как сделать массаж лица

"Легкий щипковый массаж поможет улучшить состояние вашей кожи. Начните двигаться от центра к периферии, а затем проходите поперек морщин. Можете так проработать и носогубки, кисетные морщинки, "гусиные лапки", межбровку и морщинки на лбу", - объясняет косметолог.

Этот прием будет способствовать выработке коллагена и эластина, и в результате улучшится общее состояние кожи.

"Легкие пощипывания можно делать, когда наносите крем, по несколько минут через день. Нужно прорабатывать все зоны морщин", - советует Позднякова.

Как сделать лифтинг лба с помощью скребка Гуаша

"Это классные приемы для лифтинга и от морщин, эффект увидите сразу. Можно делать по несколько подходов трижды в неделю. Работайте скребком по крему или маслу. А для устойчивого и долговременного результата - делайте полноценный массаж", - советует эксперт.

Скребок нужно прижать к брови так, как показано на видео, а затем двигаться им к зоне роста волос. Движения нужно повторить трижды. И такими движениями нужно пройтись по всему лбу.

"Тогда проработайте локально морщины глубокими круговыми движениями. Важно, чтобы была правильная сторона скребка", - говорит косметолог.

После этого прижмите скребок к центру лба и двигайтесь им от центра к периферии. Повторите движения трижды, а затем проведите процедуру на другой части лба.

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