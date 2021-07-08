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Пляжи Одессы атаковали полчища жуков! Взгляните на эти фото

Автор: Людмила Жукова

На пляжах Одессы появились полчища всем известных жуков - божьих коровок. Они заполонили собой весь морской берег так, что пройти к морю невозможно.

Об этом сообщила Катерина Гончар в группе Travel Mama на Facebook.

Женщина отметила, что жуки замечені на известном пляже "Дельфин".

"В Одессе на пляже. Атака божьих коровок, - подписала она фото.

В Одессе на пляже полчища божьих коровок (facebook.com/groups)

В комментариях пользователи отметили, что эти жуки кусаются и, если они атакуют пляж, значит едят какую-то живность.

  • Значит едят какую то живность.
  • Они кусаются!
  • Чула про це явище з бедриками і не тільки. Там бувають нашестя різних комах. Неочікувано з'являються і так само зникають різко.

Для справки

Божья коровка - это очень опасный вредитель. Опасная божья коровка в большом количестве уничтожает не только вредных насекомых, но и полезных. Более того, она, подобно колорадскому жуку, может повреждать картофель, плодовые деревья и даже кусать людей.

Среди многообразия видов божьих коровок практически все являются хищниками и в больших количествах поедают тлю и клещей. С «удовольствием» они питаются мелкими гусеницами, яйцами бабочек и куколками других насекомых.

Как мы писали ранее, известный украинский курорт уже три дня находится под водой.

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