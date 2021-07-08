Пляжи Одессы атаковали полчища жуков! Взгляните на эти фото

На пляжах Одессы появились полчища всем известных жуков - божьих коровок. Они заполонили собой весь морской берег так, что пройти к морю невозможно.
Об этом сообщила Катерина Гончар в группе Travel Mama на Facebook.
Женщина отметила, что жуки замечені на известном пляже "Дельфин".
"В Одессе на пляже. Атака божьих коровок, - подписала она фото.
В комментариях пользователи отметили, что эти жуки кусаются и, если они атакуют пляж, значит едят какую-то живность.
Божья коровка - это очень опасный вредитель. Опасная божья коровка в большом количестве уничтожает не только вредных насекомых, но и полезных. Более того, она, подобно колорадскому жуку, может повреждать картофель, плодовые деревья и даже кусать людей.
Среди многообразия видов божьих коровок практически все являются хищниками и в больших количествах поедают тлю и клещей. С «удовольствием» они питаются мелкими гусеницами, яйцами бабочек и куколками других насекомых.
Как мы писали ранее, известный украинский курорт уже три дня находится под водой.