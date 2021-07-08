Пляжі Одеси атакували полчища жуків! Погляньте на ці фото

Жінка зазначила, що жуки помічені на відомому пляжі "Дельфін".

"В Одесі на пляжі. Атака сонечок, - підписала вона фото.

В Одесі на пляжі полчища сонечок (facebook.com/groups)

У коментарях користувачі відзначили, що ці жуки кусаються і, якщо вони атакують пляж, значить їдять якусь живність.

Значить їдять якусь живність.

Вони кусаються!

Чула про це явище з бедриками і не тільки. Там бувають нашестя різних комах. Неочікувано з'являються і так само зникають різко.

Для довідки

Сонечко - це дуже небезпечний шкідник. Небезпечне сонечко у великій кількості знищує не тільки шкідливих комах, а й корисних. Більш того, воно, подібно колорадському жуку, може пошкоджувати картоплю, плодові дерева і навіть кусати людей.

Серед різноманіття видів сонечок практично всі є хижаками і у великих кількостях поїдають тлю і кліщів. З "задоволенням" вони харчуються дрібними гусеницями, яйцями метеликів і лялечками інших комах.