Пляжі Одеси атакували полчища жуків! Погляньте на ці фото

На пляжах Одеси з'явилися полчища всім відомих жуків - сонечок. Вони заполонили собою весь морський берег так, що пройти до моря неможливо.
Про це повідомила Катерина Гончар у групі Travel Mama на Facebook.
Жінка зазначила, що жуки помічені на відомому пляжі "Дельфін".
"В Одесі на пляжі. Атака сонечок, - підписала вона фото.
У коментарях користувачі відзначили, що ці жуки кусаються і, якщо вони атакують пляж, значить їдять якусь живність.
Сонечко - це дуже небезпечний шкідник. Небезпечне сонечко у великій кількості знищує не тільки шкідливих комах, а й корисних. Більш того, воно, подібно колорадському жуку, може пошкоджувати картоплю, плодові дерева і навіть кусати людей.
Серед різноманіття видів сонечок практично всі є хижаками і у великих кількостях поїдають тлю і кліщів. З "задоволенням" вони харчуються дрібними гусеницями, яйцями метеликів і лялечками інших комах.
Як ми писали раніше, відомий український курорт вже три дні знаходиться під водою.