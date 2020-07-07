Пляжи Азовского моря заполонили опасные медузы: когда минует угроза

Отдыхающие на Азовском море жалуются на нашествие опасных медуз корнеротов, которые жалят людей. Но специалисты говорят, что этот тип опасных медуз не живет в водах Приазовья, их приносит туда течением из Черного моря.

Теперь же они рассказали, когда угроза столкновения с медузой минует. Так, директор Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика рассказал, что присутствие корнеротов у берегов Азовского моря вполне нормально, пишет запорожское издание Верже.

Дело в том, что сейчас из-за засухи в реки Кубань и Дон почти не поступает дождевая вода, поэтому в Азовском море, куда они впадают, снизился уровень солености. Но через Керченский пролив заходит соленая вода из Черного моря.

И вместе с черноморской селедкой, дельфинами в Азовское море попали и медузы. Раньше такое явление наблюдалось в основном в августе, но в этом году из-за жары корнероты появились на пляжах раньше.

"Пять лет назад уровень солености Азовского моря составлял 8,5-9 промилле, а сейчас вырос в полтора раза - до 16. Это одна из причин увеличения численности черноморских обитателей на Приазовье. К тому же, их размножению способствовали мягкие теплые зимы", - объяснил Дмитрий Воловик.

Такое явление, уверен ученый, надо переждать. Уже после ближайшего шторма медуз унесет подальше от пляжей.

Врачи говорят, что ожог от корнерота не смертельный. Но люди могут по-разному реагировать на них. В группе риска - пожилые люди, и дети младше трех лет. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги и это даже может привести к смерти.

Если у вас есть склонность к аллергии, после "общения" с медузой стоит принять антигистаминный препарат.

Ранее мы писали, что туристов предупредили об опасном явлении в Азовском море. Из-за этого тонут даже первоклассные пловцы.

Кроме того, на популярном украинском курорте Приазовья отдыхающих атакуют морские блохи.