Туристов предупредили об опасном явлении в Азовском море: тонут даже первоклассные пловцы

Отдыхающим на Азовском море рассказали о правилах поведения при рипе и как распознать отбойное течение
В Азовском море отдыхающие могут столкнуться с одним из самых опасных явлений на воде, которое даже для первоклассных пловцов может закончиться трагедией. Отбойное течение или рип (rip current) способно затащить человека подальше в море на большой скорости, ка бы он не пытался грести обратно к берегу.
В таких случаях очень важно не паниковать и знать правила поведения, чтобы выбраться на сушу живыми. Об этом передает "РИА Мелитополь".
Отбойное течение в мелководных морях с пологим и низинным берегом, который обрамляет песчаные косы, мели и островки - наиболее опасно. Рип называют еще "рекой" в море, где течение от суши может достигать очень большой силы и скорости (до 3 метров в секунду).
Обратное течение в сторону моря идет перпендикулярно берегу.
Такие коридоры возникают в любых местах пляжа, у самого берега, во время приливов.
"Волны, одна за другой, накатывают и приносят все больше и больше воды, затем с разной скоростью уходят обратно в море или океан, образуя обратное течение. Выглядит это как река", - говорится в материале.
Обычно коридор рипа довольно узкий (2-3 метра со скоростью течения 4-5 км/ч), но иногда могут возникать отбойные течения шириной до 50 метров и длиной до 200-400 метров со скоростью до 15 км/ч.
Рип можно заметить по таким 4 знакам:
Отмечается также, что 80% опасных спонтанно возникающих рипов никак визуально себя не проявляют.
Отбойное течение может подхватить и понести в море человека не далеко от берега, стоящего даже стоя в воде по пояс.
В Азовском море может возникать отбойное течение - что важно знать (Фото: ria-m.tv)
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Автор: Владимир Костырин