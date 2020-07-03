Пляжи Азовского моря атакуют опасные медузы: люди показывают ожоги

Пляжи Азовского моря атакуют медузы (коллаж: РБК-Украина)

Отдыхающие на Азовском море жалуются на нашествие медуз

Пляжи Азовского моря атакуют опасные медузы вида корнерот. Отдыхающие в Мариуполе Донецкой области показали на фото ожоги на теле, после контакта со щупальцами животных.

Ученые говорят, что этот вид жалящих медуз нетипичен для вод Азовского моря, но появляться они стали все чаще и чаще. Иногда встреча с ними может обернуться неприятностями, а для некоторых категорий людей ожог медузы представляет серьезную угрозу, вплоть до летального исхода. Фото с последствиями от встреч с медузой появились на местном сайте 0629.

Местная жительница Елена рассказывает, что от медузы пострадал ее сын во время отдыха на Белосарайской косе.

"Когда сына только вывели из моря, на бедре я увидела красное пятно. По ноге был четкий рисунок - щупальцы! У нас никогда такого не было! Плавали только мелкие медузы, их дети в руках таскали", - рассказала женщина и предположила, что корнероты приплывают к пляжу, когда дует юго-западный ветер.

Медуза корнерот на побережье Азовского моря (фото: 0629.com.ua)

Ученые говорят, что эти медузы поневоле заходят в Азовское море из акватории Черного. Он подтвердил, что наличие корнеротов здесь зависит от направления ветра, а также от степени солености воды.

"Когда дует восточный ветер, он выдувает соленую и нагоняет пресную воду - из рек Кубань и Дон. В таком случае минерализация падает. Медуза корнерот этого не любит. Когда же ветер меняет направление, в Азовское море заходит вода из Черного и вместе с потоком соленой воды заходит и медуза", - говорит он.

Исследователи говорят, что корнероты по сути приплывают на побережья Азовского моря умирать, ведь долго жить и размножаться они здесь не могут. Тем не менее, врачи предупреждают, что ужалить может и мертвая медуза, если взять ее за щупальцы.

Последствия от ожога медузой (фото: 0629.com.ua)

И хотя ожог от корнерота не смертельный, люди могут по разному реагировать на ожоги после встречи с ними. В группе риска - пожилые люди, и дети младше трех лет. От контакта с медузой у малыша могут возникнуть отеки, судороги и это даже может привести к смерти.

А если человек склонен к аллергии, то ему нужно принять после антигистаминный препарат, а иногда и обезболивающее.

Врачи советуют промыть обожженное место морской или соленой водой, а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы. Нейтрализовать ожог можно соком лимона, также его можно промыть раствором пищевой соды или 5%-ым уксусом.

Ранее в Бердянске отдыхающие также пожаловались на ожоги, которые получили после контакта с медузами подвида корнерот.

Мы писали также, что в Кирилловке с баз отдыха десятки "скорых" увозят людей с температурой под 39 градусов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко