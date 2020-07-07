Пляжі Азовського моря заполонили небезпечні медузи: коли мине загроза

Відпочивають на Азовському морі скаржаться на нашестя небезпечних медуз корнеротів, які жалять людей. Але фахівці кажуть, що цей тип небезпечних медуз не живе у водах Приазов'я, їх приносить туди течією Чорного моря.

Тепер же вони розповіли, коли загроза зіткнення з медузою мине. Так, директор Приазовського національного природного парку Дмитра Воловика розповів, що присутність корнеротів біля берегів Азовського моря цілком нормальна, пише запорізьке видання Верже.

Річ у тому, що зараз через посуху в річку Кубань та Дон майже не надходить дощова вода, тому в Азовському морі, куди вони впадають, знизився рівень солоності. Але через Керченську протоку заходить солона вода з Чорного моря.

І разом з чорноморським оселедцем, дельфінами в Азовське море потрапили і медузи. Раніше таке явище спостерігалося в основному в серпні, але в цьому році через спеку корнероти з'явилися на пляжах раніше.

"П'ять років тому рівень солоності Азовського моря становив 8,5-9 проміле, а зараз виріс в півтора раза - до 16. Це одна з причин збільшення чисельності чорноморських мешканців на Приазов'ї. До того ж, їх розмноженню сприяли м'які теплі зими", - пояснив Дмитро Воловик.

Таке явище, упевнений учений, треба перечекати. Вже після найближчого шторму медуз віднесе далі від пляжів.

Лікарі кажуть, що опік від корнерота не смертельний. Але люди можуть по-різному реагувати на них. У групі ризику - літні люди, і діти віком до трьох років. Від контакту з медузою у малюка можуть виникнути набряки, судоми і це навіть може призвести до смерті.

Якщо у вас є схильність до алергії, після "спілкування" з медузою варто прийняти антигістамінний препарат.

Раніше ми писали, що туристів попередили про небезпечне явище в Азовському морі. Через нього тонуть навіть першокласні плавці.

Крім того, на популярному українському курорті Приазов'я відпочиваючих атакують морські блохи.