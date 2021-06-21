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Неудачная прогулка: в Кирилловке катер с туристами начало уносить в открытое море

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Кирилловка, Понедельник 21 июня 2021 14:14
Неудачная прогулка: в Кирилловке катер с туристами начало уносить в открытое море Фото: в Кирилловке катер с туристами едва не унесло в море (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В курортной Кирилловке катер с туристами остановился на воде из-за неисправности и его начало уносить в открытое море. На борту находилось 14 туристов, в том числе и трое детей.

Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области.

Около 8 вечера в дежурную часть полиции Мелитопольского районного управления полиции пришло сообщение о том, что на Утлюцком лимане застрял пассажирский катер "Ласточка".

Плавсредство оказалось на расстоянии 5 километров от суши и не может самостоятельно вернуться из-за технической поломки. На борту катера находилось 14 отдыхающих из разных регионов Украины, в том числе трое детей.

Полиция вместе с сотрудниками ГСЧС организовали спасательную операцию, так как был большой риск того, что катер может унести в открытое море.

Туристы отправились на экскурсию с Федотовой косы еще в три часа дня, но потом вынуждены были остановиться из-за технической неисправности. Пока поломку устранили, погода сильно испортилась и вернуться самостоятельно туристы уже не смогли. Их начало относить в море.

Полицейские вместе со спасателями на гидроциклах почти два часа буксировали катер в сторону берега и смогли вернуть туристов в базы отдыха без происшествий. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.

Неудачная прогулка: в Кирилловке катер с туристами начало уносить в открытое мореНеудачная прогулка: в Кирилловке катер с туристами начало уносить в открытое мореВ Кирилловке прогулочный катер с туристами едва не унесло в море (Фото: Нацполиция)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Белгород-Днестровском загорелся прогулочный катер.

А также рассказывали о том, что на популярном украинском курорте отца с детьми унесло в открытое море.

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Кирилловка катер
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