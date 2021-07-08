На пляжі курортної Кирилівки юнака вбило струмом: після НП закрили водні атракціони

На популярному курорті Кирилівці на центральному пляжі вбило струмом 23-річного хлопця, який обслуговував надувний атракціон "Гірка". Молодий чоловік надував банан, взявся мокрими руками за провід, щоб включити компресор, і загинув від удару електричним струмом. Після трагічної НП в селищі закривають пляжні атракціони для перевірки техніки безпеки.

Поліція з'ясувала, що юнак приїхав на курорт з Кривого Рогу, щоб підзаробити на атракціонах. Сама подія сталася 6 липня. За даним фактом було порушено кримінальне провадження за ознаками ч.2 статті 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) КК.

У Мелітопольському РУП поінформували, що ведеться досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують, кому належить даний розважальний комплекс на узбережжі Азовського моря, де загинув молодий чоловік.

Як з'ясувалося, атракціон, на якому працював хлопець, був нелегально підключений до електромережі, і працював без дозвільних документів. Очевидці кажуть, що причиною трагедії стала відсутність заземлення.

За словами відпочиваючих, юнака-механіка попросили надути банан, і потім люди побачили, як він раптово впав, і з рота у хлопця пішла піна. Спочатку відвідувачі пляжу подумали, що у нього напад епілепсії та намагалися надати потерпілому допомогу.

На місце прибула реанімаційна бригада "швидкої допомоги", проте молоду людину врятувати не вдалося.

Тепер у Кирилівці вирішили закрити всі пляжні атракціони для проведення перевірки техніки безпеки.