Пляцок "Лісова пісня": рецепт казкової смакоти з заварним кремом

Що потрібно для пляцка з заварним кремом

Для приготування пляцка "Лісова пісня", необхідно підготувати наступні продукти:

борошно - 570 г;

яйця - 7 шт.;

масло (72.5%) - 280 г;

молоко - 500 мл;

цукор - 400 г;

розпушувач - 10 г;

вишні - 300 г;

горіхи - 150 г;

сухий яблучний кисіль - пачка в 40 г;

кукурудзяний крохмаль - 20 г;

ванільний цукор - 10 г;

чорний шоколад - плитка.

Як готувати пляцок "Лісова пісня"

Відкладіть одне яйце для заварного крему. В інших відділіть жовтки від білків. До жовтків необхідно додати 250 г цукру та збити суміш до пухкої білої маси.

Тоді потрібно додати 250 г масла; його необхідно підігріти до кімнатної температури. Після цього ще раз ретельно перемішайте інгредієнти.

Поступово додайте 550 г борошна з розпушувачем. Вимішайте тісто, а потім розділіть його на три однакові частини.

Білки необхідно збити зі 100 г цукру до густої консистенції. Після цього додайте кисіль та ще раз збийте суміш до однорідності.

Невелику форму для випікання (приблизно 22х33 см) застеліть пергаментом і викладіть перший шматок тіста, розрівнявши його по дну форму. Зверху викладіть третину суміші білків та цукру. На білкову суміш необхідно викласти 50 г горіхів і 100 г вишень.

Такий корж необхідно випікати в духовці протягом 27-30 хвилин, за температури в 170 градусів. Після випікання зачекайте, доки корж охолоне. За таким методом спечіть решту коржів для пляцка.

Приготуйте заварний крем для пляцка. Для нього необхідно змішати в каструлі молоко, білий і ванільний цукор, крохмаль, яйце і решту борошна.

Поставте посуд на маленький вогонь та доведіть крем до загустіння, постійно помішуючи. Тоді додайте решту масла і перемішайте крем.

Щоб зібрати пляцок, змастіть коржі кремом, намазуючи його з усіх боків. На паровій бані розтопіть шоколад і полийте ним пляцок. Для того, щоб випічка була смачною, поставте пляцок в холодильник на ніч.