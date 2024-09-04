Пляцок "Лесная песня": рецепт сказочной вкусности с заварным кремом

Пляцок - это традиционная украинская выпечка из западных областей Украины. Для приготовления такого десерта сначала выпекают тоненькие коржи, которые становятся пышными и нежными от заварного крема. Кроме этого, выпечку украшают сухофруктами или орехами.
О том, как готовить пляцок "Лесная песня", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".
Для приготовления пляцка "Лесная песня" необходимо подготовить следующие продукты:
Отложите одно яйцо для крема. В остальных отделите желтки от белков. К желткам необходимо добавить 250 г сахара и взбить смесь до пышной белой массы.
Тогда нужно добавить 250 г масла; его нужно подогреть до комнатной температуры. После этого снова тщательно перемешайте ингредиенты.
Постепенно добавьте 550 г муки с разрыхлителем. Вымешайте тесто, а затем разделите его на три одинаковые части.
Белки нужно взбить со 100 г сахара до густой смеси. Затем добавьте кисель и еще раз взбейте смесь до однородности.
Небольшую форму для выпечки (примерно 22х33 см) застелите пергаментом и выложите первый кусок теста, разровняв его по дну форму. Сверху выложите треть смеси белков и сахара. На белковую смесь нужно выложить 50 г орехов и 100 г вишен.
Такой корж необходимо выпекать в духовке в течение 27-30 минут при температуре в 170 градусов. После выпечки подождите, пока корж остынет. По такому методу спеките остальные коржи для пляцка.
Приготовьте заварной крем для пляцка. Для него необходимо смешать в кастрюле молоко, белый и ванильный сахар, крахмал, яйцо и оставшуюся муку.
Поставьте посуду на небольшой огонь и доведите крем до загустения, постоянно помешивая. Тогда добавьте оставшееся масло и перемешайте крем.
Чтобы собрать пляцок, смажьте коржи кремом, намазывая его со всех сторон. На паровой бане растопите шоколад и полейте им пляцок. Для того чтобы выпечка была вкусной, поставьте пляцок в холодильник на ночь.
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