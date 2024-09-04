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Пляцок "Лесная песня": рецепт сказочной вкусности с заварным кремом

Как готовить пляцок с заварным кремом (скриншот / Mil Alexx. Рецепти і тренування)
Автор: Людмила Рябухіна

Пляцок - это традиционная украинская выпечка из западных областей Украины. Для приготовления такого десерта сначала выпекают тоненькие коржи, которые становятся пышными и нежными от заварного крема. Кроме этого, выпечку украшают сухофруктами или орехами.

О том, как готовить пляцок "Лесная песня", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Mil Alexx. Рецепти і тренування".

Что нужно для пляцка с заварным кремом

Для приготовления пляцка "Лесная песня" необходимо подготовить следующие продукты:

  • мука - 570 г;
  • яйца - 7 шт.;
  • сливочное масло (72.5%) - 280 г;
  • молоко - 500 мл;
  • сахар - 400 г;
  • разрыхлитель - 10 г;
  • вишни - 300 г;
  • орехи - 150 г;
  • сухой яблочный кисель - пачка в 40 г;
  • кукурузный крахмал - 20 г;
  • ванильный сахар - 10 г;
  • черный шоколад - плитка.

Как готовить пляцок "Лесная песня"

Отложите одно яйцо для крема. В остальных отделите желтки от белков. К желткам необходимо добавить 250 г сахара и взбить смесь до пышной белой массы.

Тогда нужно добавить 250 г масла; его нужно подогреть до комнатной температуры. После этого снова тщательно перемешайте ингредиенты.

Постепенно добавьте 550 г муки с разрыхлителем. Вымешайте тесто, а затем разделите его на три одинаковые части.

Белки нужно взбить со 100 г сахара до густой смеси. Затем добавьте кисель и еще раз взбейте смесь до однородности.

Небольшую форму для выпечки (примерно 22х33 см) застелите пергаментом и выложите первый кусок теста, разровняв его по дну форму. Сверху выложите треть смеси белков и сахара. На белковую смесь нужно выложить 50 г орехов и 100 г вишен.

Такой корж необходимо выпекать в духовке в течение 27-30 минут при температуре в 170 градусов. После выпечки подождите, пока корж остынет. По такому методу спеките остальные коржи для пляцка.

Приготовьте заварной крем для пляцка. Для него необходимо смешать в кастрюле молоко, белый и ванильный сахар, крахмал, яйцо и оставшуюся муку.

Поставьте посуду на небольшой огонь и доведите крем до загустения, постоянно помешивая. Тогда добавьте оставшееся масло и перемешайте крем.

Чтобы собрать пляцок, смажьте коржи кремом, намазывая его со всех сторон. На паровой бане растопите шоколад и полейте им пляцок. Для того чтобы выпечка была вкусной, поставьте пляцок в холодильник на ночь.

 

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