Пляцок "Лесная песня": рецепт сказочной вкусности с заварным кремом

Что нужно для пляцка с заварным кремом

Для приготовления пляцка "Лесная песня" необходимо подготовить следующие продукты:

мука - 570 г;

яйца - 7 шт.;

сливочное масло (72.5%) - 280 г;

молоко - 500 мл;

сахар - 400 г;

разрыхлитель - 10 г;

вишни - 300 г;

орехи - 150 г;

сухой яблочный кисель - пачка в 40 г;

кукурузный крахмал - 20 г;

ванильный сахар - 10 г;

черный шоколад - плитка.

Как готовить пляцок "Лесная песня"

Отложите одно яйцо для крема. В остальных отделите желтки от белков. К желткам необходимо добавить 250 г сахара и взбить смесь до пышной белой массы.

Тогда нужно добавить 250 г масла; его нужно подогреть до комнатной температуры. После этого снова тщательно перемешайте ингредиенты.

Постепенно добавьте 550 г муки с разрыхлителем. Вымешайте тесто, а затем разделите его на три одинаковые части.

Белки нужно взбить со 100 г сахара до густой смеси. Затем добавьте кисель и еще раз взбейте смесь до однородности.

Небольшую форму для выпечки (примерно 22х33 см) застелите пергаментом и выложите первый кусок теста, разровняв его по дну форму. Сверху выложите треть смеси белков и сахара. На белковую смесь нужно выложить 50 г орехов и 100 г вишен.

Такой корж необходимо выпекать в духовке в течение 27-30 минут при температуре в 170 градусов. После выпечки подождите, пока корж остынет. По такому методу спеките остальные коржи для пляцка.

Приготовьте заварной крем для пляцка. Для него необходимо смешать в кастрюле молоко, белый и ванильный сахар, крахмал, яйцо и оставшуюся муку.

Поставьте посуду на небольшой огонь и доведите крем до загустения, постоянно помешивая. Тогда добавьте оставшееся масло и перемешайте крем.

Чтобы собрать пляцок, смажьте коржи кремом, намазывая его со всех сторон. На паровой бане растопите шоколад и полейте им пляцок. Для того чтобы выпечка была вкусной, поставьте пляцок в холодильник на ночь.