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Plus-size модель Ешлі Грем похизувалася фігурою у сміливому міні від української дизайнерки

Модель показала новий "лук" (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: Поліна Іваненко

Відома plus-size модель Ешлі Грем приємно вразила фанів. Вона показалася у сміливому міні. Зірка приміряла коротеньку сукню, яку створила українська дизайнерка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Грем поділилася в Instagram.

Новий "лук" від моделі  plus-size

Так, Грем вирішила приміряти напівпрозору міні-сукню. Сміливе вбрання вражає не тільки довжиною. Цікавий верх з прикритими плечима та відкритими руками додає фігурі моделі силуетності.

Свій образ зірка доповнила босоніжками на підборах. Вона не стала обтяжувати "лук" надмірною кількостю аксесуарів, а тому обрала лише золотаві сережки. Також Грем зібрала волосся та зробила яскравий макіяж з акцентом на очі.

Грем показалася у спокусливому міні від української дизайнерки (скріншот)

На відео модель "тегнула" акаунт дизайнерки Маші Попової (MASHA POPOVA) - українки, яка підкорила світові тренди. Одяг від неї носить не лише Грем. "Луки" з вбранням від Попової вже приміряли співачка Дуа Ліпа, модель Кортні Кардашьян та інші зірки.

 

Вартість сукні, яку вдягла Грем, залишається невідомою. На сайті Попової цей наряд розміщено без "цінника".

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