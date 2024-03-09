Plus-size модель Ешлі Грем похизувалася фігурою у сміливому міні від української дизайнерки

Відома plus-size модель Ешлі Грем приємно вразила фанів. Вона показалася у сміливому міні. Зірка приміряла коротеньку сукню, яку створила українська дизайнерка.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Грем поділилася в Instagram.
Так, Грем вирішила приміряти напівпрозору міні-сукню. Сміливе вбрання вражає не тільки довжиною. Цікавий верх з прикритими плечима та відкритими руками додає фігурі моделі силуетності.
Свій образ зірка доповнила босоніжками на підборах. Вона не стала обтяжувати "лук" надмірною кількостю аксесуарів, а тому обрала лише золотаві сережки. Також Грем зібрала волосся та зробила яскравий макіяж з акцентом на очі.
Грем показалася у спокусливому міні від української дизайнерки (скріншот)
На відео модель "тегнула" акаунт дизайнерки Маші Попової (MASHA POPOVA) - українки, яка підкорила світові тренди. Одяг від неї носить не лише Грем. "Луки" з вбранням від Попової вже приміряли співачка Дуа Ліпа, модель Кортні Кардашьян та інші зірки.
Вартість сукні, яку вдягла Грем, залишається невідомою. На сайті Попової цей наряд розміщено без "цінника".
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