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Мінус 10 років: цей метод фарбування зробить вас молодою та найкрасивішою

Четвер 07 березня 2024 21:45
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Мінус 10 років: цей метод фарбування зробить вас молодою та найкрасивішою Який колір волосся омолодить та поверне красу (freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже настає весна, а тому багатьом жінкам хочеться змін. Саме тому у перукарів починається "спекотний сезон". Втім, обрати тип фарбування буває непросто, особливо якщо жінка хоче стати модною та мати неймовірний вигляд.

Який колір слід приміряти жінкам після 40, аби повернути молодість, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.

"Бембі-блонд" - тренд цієї весни

Як виявилося, нині найбільш популярний метод фарбування отримав назву на честь оленятка з відомого мультика. Втім, нічого "звірячого" у такій зачісці немає.

Мінус 10 років: цей метод фарбування зробить вас молодою та найкрасивішоюБембі-блонд (фото: instagram.com/janice.nexxthairproject)

Стилісти радять жінкам придивитися до такого фарбування, якщо вони хочуть освітлити волосся. Адже воно вигідно підкреслить очі, зробить акцент на обличчі та висвітлить його світлими пасмами.

Мінус 10 років: цей метод фарбування зробить вас молодою та найкрасивішоюМодне фарбування на весну (фото: instagram.com/nataliefrontehair)

Попросіть колориста, аби він зробив вам тонування у різних кольорах. Деякі пасма мають бути світлими, а деякі - пісочними, насиченими та більш кремовими. Такий перехід зробить ваше волосся привабливим, ніби воно "вигоріло" на сонці.

Мінус 10 років: цей метод фарбування зробить вас молодою та найкрасивішоюМінус 10 років: цей метод фарбування зробить вас молодою та найкрасивішоюТрендова зачіска для жінок після 40 (фото: instagram.com/zadovoljnahr)

Така зачіска зробить вас молодою та привабливою. Світлі пасма "заберуть" мінімум 10 років та додасть свіжості. Окрім цього, догляд за таким фарбуванням не такий обтяжливий, як з платиновим блондом або ж тонуванням в один колір.

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, який манікюр безжально старить та дешево виглядає.

Окрім цього, раніше стало відомо, який манікюр зробить вас витонченою та стильною.

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