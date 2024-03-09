Plus-size модель Эшли Грэм похвасталась фигурой в смелом мини от украинской дизайнера

Известная plus-size модель Эшли Грэм приятно поразила фанатов. Она показалась в смелом мини. Звезда примерила короткое платье, которое создала украинская дизайнер.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Грэм поделилась в Instagram.
Так, Грэм решила примерить полупрозрачное мини-платье. Смелый наряд поражает не только длиной. Интересный верх с прикрытыми плечами и открытыми руками придает фигуре модели силуэтности.
Свой образ звезда дополнила босоножками на каблуке. Она не стала утяжелять "лук" чрезмерным количеством аксессуаров, а потому выбрала лишь золотые серьги. Также Грэм собрала волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.
Грэм показалась в соблазнительном мини от украинского дизайнера (скриншот)
На видео модель "тегнула" аккаунт дизайнера Маши Поповой (MASHA POPOVA) - украинки, покорившей мировые тренды. Одежду от нее носит не только Грэм. "Луки" с нарядами от Поповой уже примерили певица Дуа Липа, модель Кортни Кардашьян и другие звезды.
Стоимость платья, которое надела Грэм, остается неизвестной. На сайте Поповой этот наряд размещен без "ценника".
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