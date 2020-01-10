Плотно покушать на ночь и похорошеть: Супрун раскрыла секрет молодости

Уляна Супрун рассказала, как дольше сохранить здоровый и молодой внешний вид, не прибегая к современным дорогостоящим методам, вроде уколов с гиалуроновой кислотой или же "капельниц красоты". Об этом медик рассказала на своей странице в Facebook.

Для того, чтобы каждый день иметь красивый и ухоженный вид, не обязательно тратить время и деньги на салоны красоты. Но и полагать, что плотно покушав и пропустив тренировку, можно проснуться посвежевшей, также не стоит. И даже омолаживающий крем из рекламы тут не поможет.

Украинки часто, игнорируя здоровый способ жизни, полагаются на волшебные уколы и капельницы, но их эффективность Уляна Супрун ставит под сомнение.

Инъекции гиалуроновой кислоты

По словам Супрун, большинство исследований относительно эффективности инъекций "гиалуронкой" проводили сами же производители косметологических компаний, поэтому полностью доверять им сложно.

"Безопасность этого метода не доказана", - пишет Супрун.

"Капельницы красоты"

Относительно капельниц красоты (прокапывания витаминами) также сложно говорить о действенности - никаких научных исследований пользы и безопасности такого метода нет.

"Такое внутривенное введение витаминов нужно лишь в редких случаях - например, в случае серьезных проблем с кишечником", - уверена медик.

При этом положительный эффект таких капельниц проявляется скорее благодаря тому, что во время процедуры человек отдыхает.

Как правильно сохранить молодость

Уляна Супрун рекомендует доверять действительно проверенным методам:

здоровому рациону,

полноценному сну,

регулярным занятиям спортом

защите кожи от ультрафиолетового излучения.

"Косметика тоже работает, но только в комплексе. И вопрос цены или методов "доставки" средств к организму здесь не играет решающей роли", - уверена эксперт.

Несколько советов красоты от Уляны Супрун:

правильно подбирайте косметику для красивой кожи,

избегайте ультрафиолетового излучения, которое является катализатором старения кожи,

пользуйтесь кремами, содержащими ультрафиолетовые фильтры (SPF-защиту),

обратите внимание на состав крема (там должны быть ретиноиды - группа витаминов А, токоферол - форма витамина E, витамины С и В3, ультрафиолетовые фильтры).

Важно: ретиноиды в косметике и пищевых добавках противопоказаны беременным и женщинам, которые планируют ребенка, а высокое содержание витамина "А" может привести к порокам развития.

"Какой бы метод ухода вы не выбрали, помните, что регулярно следить за здоровьем всего организма - лучшая инвестиция как в красоту, так и в долгую жизнь", - резюмировала Супрун.