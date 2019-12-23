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Врачи назвали новую норму потребления воды: излишек вредит сердцу

STYLERЖизнь    23.12.2019 - 18:56
Врачи назвали новую норму потребления воды: излишек вредит сердцу
Сколько воды нужно пить в день (фото: freepik.com)

Норму потребления жидкости можно определить индивидуально по двум признакам

Норма потребления жидкости в день составляет 2,5 литра, об этом знают многие. Но часто появляются утверждения, что нужно потреблять этот объем в виде обычной негазированной неминеральной воды. Но такая привычка может быть пагубной, ведь переизбыток жидкости в организме может навредить человеку. Сколько воды пить в день - в материале Styler.

Доктор медицинских наук внесла некоторые разъяснения на этот счет. Специалист утверждает, что при соблюдении питьевого режима важно не перестараться, поскольку избыток жидкости в теле человека повышает распад белка и способствует "вымыванию" витаминов и микроэлементов.

Потребление лишней жидкости может вызывать перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, уверена медик.

Кроме того, эксперт уточнила, что один литр из нормы в 2,5 литра (пресловутые "восемь стаканов") человек получает из еды, причем даже супы в этот литр не входят. Остальные же полтора литра поступает за счет "свободной жидкости", то есть молока, чаев и того же супа.

К свободной жидкости эксперт отнесла также кофе, какао, чай и прочее. И эти напитки должны дополнять суточную норму. Конечно же, полезность обычной воды медик не оспаривает, но это вовсе не означает, что каждый прием пищи нужно запивать стаканом воды.

Медики также напоминают о двух важных признаках, которые свидетельствуют, что человек употребляет достаточно жидкости:

  • отсутствие чувства жажды,
  • моча бесцветная или светло-желтая.
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